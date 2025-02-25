"إنفستوبيا" .. بوصلة الاستثمارات العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد

تنطلق في أبوظبي غدا، فعاليات النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025" تحت شعار "تسخير قوة الاستثمارات الضخمة" وتستمر على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 100 متحدث من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات وصناديق الاستثمار الجريء من نحو 20 دولة وبحضور أكثر من 2000 مشارك إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية.

ورسخت "إنفستوبيا" منذ أن أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر عام 2021، مكانتها الرائدة، منصة عالمية لتحفيز الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد وأدوات التمويل المستدام.

وتستهدف "إنفستوبيا" بلورة رؤى جديدة مشتركة تواكب المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من خلال جمع المستثمرين ورواد الأعمال والقطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية تحت مظلة واحدة لدعم التحول نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والإسهام في رسم خريطة جديدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، كونها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.

وتتبنى "إنفستوبيا" مستهدفاً وطنياً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى عام 2031 وتريليون درهم بحلول عام 2051 فيما وضعت خلال دوراتها السابقة مسارات جديدة أمام مجتمعات الأعمال وصُناع القرار والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بهدف دفع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الحلول والمنهجيات المناسبة لمواكبة التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وسلطت "إنفستوبيا" خلال نسخها الثلاث الماضية الضوء على فرص الاستثمار العالمي وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والرعاية الصحة والذكاء الاصطناعي حيث جذبت منذ تأسيسها أكثر من 5000 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات صناديق الاستثمار والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية ورواد الأعمال من 59 دولة حول العالم.

ويشكل تعزيز الشراكات الدولية ركيزةً أساسية في رؤية "إنفستوبيا" المتمحورة حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة؛ إذ شكَّل توطيد الشراكات سمةً رئيسية لإنفستوبيا وذلك من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية ودولية وشركات عالمية.

وباعتبارها إحدى المبادرات الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين"تمثل "إنفستوبيا" منصةً رائدة لتعزيز الحوار الاقتصادي العالمي وتسليط الضوء على فرص وآفاق الاستثمار وذلك من خلال الركائز الرئيسية لإستراتيجيتها والمتمثلة في "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا" و"سوق إنفستوبيا" لتواصل القمة دورها الحيوي في تسهيل النقاشات وبناء جسور التواصل والشراكة بين أبرز أقطاب مجتمعات الاستثمار حول العالم.

وتشهد النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا" من خلال ركائزها الثلاث "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا" و"إنفستوبيا ماركت بليس" عقد أكثر من 51 جلسة حوارية تسلط الضوء على المناخ الاستثماري في دولة الإمارات والعديد من الأسواق العالمية والاتجاهات الحديثة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري والقطاع الصحي وكيفية تحويل الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة في المنطقة ودول إفريقيا وآسيا إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الربط بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وتحظى النسخة الحالية من "إنفستوبيا" بعقد منتديات أعمال عالمية ستضم "منتدى الأعمال العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان"، و"قمة الأعمال العربية الصينية"، ومنتدى "100 شركة من المستقبل" لريادة الأعمال في الدولة، كما تستضيف نسخة جديدة من قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب.