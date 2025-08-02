دبي الجنوب يشهد إطلاق مجمع «مايرا ريزيدنسز»

شهد «دبي الجنوب» إطلاق مشروع «مايرا ريزيدنسز»، وهو مجمّع متميّز، يضم 64 وحدة سكنيّة فاخرة، مصمّمة بعناية لتقدّم مزيجاً متناغماً من الرقي المعماري، والخصوصيّة، وجودة الحياة، والذي أطلقته «سيكانتا للتطوير»- إحدى الشركات الصاعدة بقوة في مشهد التطوير العقاري بدبي.

ويقع المشروع في قلب منطقة «دبي الجنوب»، إحدى أسرع المناطق نموّاً في الإمارة، ما يمنح «مايرا ريزيدنسز» موقعاً استراتيجيّاً، يجمع بين الهدوء السكني وسهولة الوصول إلى مراكز الأعمال والبنية التحتيّة الحيويّة.

وقال موهان داس سايني المؤسّس والمدير العام لشركة «سيكانتا للتطوير»: «في ظل استمرار دبي في مسيرة الازدهار والنمو، حيث يُتوقّع أن يصل عدد سكانها إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وتسجيلها صفقات تجاريّة بقيمة 761 مليار درهم في عام 2024، يوفّر مشروع «مايرا ريزيدنسز» للمستثمرين عائدات إيجاريّة تصل إلى 7 %، دون أي ضرائب على الأرباح الرأسماليّة، ليكون وجهة استثنائيّة، في واحدة من أسرع خمس مدن نمواً في العالم».

وبفضل تصميمه المدروس بعناية، يجسّد مشروع «مايرا» المفهوم الحقيقي للفخامة المعاصرة - فخامة لا تُقاس بالبهرجة، بل تنبع من قيمة التفاصيل الدقيقة التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة السكان. من توزيع المساحات الذكي، إلى اختيار المواد الراقية، إلى الانسجام البصري بين الداخل والخارج، كلّ عنصر في «مايرا»، يسهم في تحويل نمط الحياة اليومي إلى تجربة استثنائيّة تنبض بالراحة، الأناقة، والتميّز.