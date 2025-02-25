2.5 مليار درهم إيرادات متوقعة لـ«تاكسي دبي» خلال 5 سنوات

أعلنت شركة تاكسي دبي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع مطارات دبي، تصبح بموجبها المزود الحصري لخدمات مركبات الأجرة في مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، ما يعزز من مكانتها مزوداً رئيسياً لخدمات التنقل الفاخرة في دبي.

تهدف هذه الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، في ظل النمو المستمر لحركة المسافرين عبر مطارات دبي، فقد استقبل مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي نحو 93 مليون مسافر خلال عام 2024، ما أسفر عن تشغيل 6 ملايين رحلة، بواسطة مركبات الأجرة والليموزين، ومن المتوقع أن يتزايد عدد الرحلات السنوية لمركبات الأجرة، التي يتم تشغيلها انطلاقاً من مطارات دبي ليصل إلى 8 مليون رحلة بحلول عام 2029، مع إيرادات تقديرية إلى 2.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

بدأت الشراكة الطويلة الأمد بين تاكسي دبي ومطارات دبي في عام 1997، عندما بدأت الشركة بتقديم خدمات مركبات الأجرة في المطار بأسطول محدود مكون من 100 مركبة أجرة فقط، ونجحت الشركة في ترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً لمطارات دبي في توفير خدمات التنقل، محققة نمواً غير مسبوق جعلها اليوم المزود الرائد لخدمات الأجرة في الإمارة، وأكبر مشغل من حيث الحصة السوقية. واليوم تدير الشركة أسطولاً متطوراً من مركبات خدمة المطار يضم نحو 900 مركبة أجرة، منها 700 مركبة مخصصة لخدمة المطارات، إلى جانب أسطول متنوع، يشمل مركبات الأجرة الوردية المخصصة للعائلات والسيدات والأطفال، إضافة إلى المركبات المجهزة لخدمة أصحاب الهمم، ما يعكس التزام الشركة بتوفير خدمات نقل مريحة ومتطورة وشاملة. كما تمتلك تاكسي دبي 500 مركبة ليموزين فاخرة، تقدم تجربة نقل راقية بمعايير عالمية.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية، بحضور كل من منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين «تاكسي دبي» ومطارات دبي، والتي تعود جذورها إلى عام 1997. وأضاف أن الشركة، باعتبارها المزود الحصري لخدمات مركبات الأجرة في مطارات دبي لأكثر من عقدين، تواصل التزامها الراسخ بتقديم خدمات تعكس الوجه الحضاري لدبي، وتثري تجربة زوّارها.

كما أشار الفلاسي إلى أن «تاكسي دبي»، من خلال كوادرها من السائقين المحترفين واعتمادها أحدث الأنظمة التقنية، تواصل تعزيز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المتسارع، والتطور المستمر في مطارات دبي، ما يضمن استمرارية تقديم خدمات نقل بمعايير عالمية.

كما أوضح أن شركة تاكسي دبي قد ضاعفت في عام 2024 أسطول مركبات الأجرة المخصصة لخدمة مطارات دبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل في المطار، ورفع عدد الرحلات بنسبة 30 %. وأكد أن هذا التوسع يسهم بشكل مباشر في تقليل أوقات الانتظار، وتسريع الخدمة، ما يعزز تجربة المسافرين، إضافة إلى الحد من الحاجة إلى إعادة توجيه المركبات المخصصة لخدمات النقل داخل المدينة نحو المطارات، ما يضمن توزيعاً أكثر كفاءة لأسطول الشركة، ويعزز مرونة عملياتها التشغيلية.

من جانبه أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن رؤية مطارات دبي تتمحور حول توفير تجربة سفر سلسة لكل ضيف من الضيوف المسافرين، منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى مغادرته. وأشار غريفيث إلى أن خدمات النقل البري الموثوقة، والفعالة، والمتكاملة، تعد ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، مشدداً على أن الشراكة مع «تاكسي دبي» تضمن للمسافرين في كل من مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي تجربة نقل راقية بمعايير عالمية، يربط النقل البري برحلاتهم الجوية بسلاسة وراحة، بما يعكس التزام مطارات دبي بتقديم خدمات سريعة ومريحة ومتميزة في كل مراحل رحلة المسافرين.

وتضع تاكسي دبي بناء شراكات استراتيجية قوية على رأس أولوياتها، إلى جانب تقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة تستجيب لتطلعات المجتمع والرؤية المستقبلية للإمارة، ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية الشركة الجديدة للفترة 2025 – 2029، والتي تهدف إلى تعزيز ريادتها في قطاع النقل، وترسيخ مكانتها أكبر مشغل لمركبات الأجرة في الإمارة، بالإضافة إلى دورها مزوداً إقليمياً رائداً لخدمات التنقل.