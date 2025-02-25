فلاي دبي تضيف أنطاليا التركية إلى شبكتها الصيفية الموسمية

أعلنت فلاي دبي اليوم عن إطلاق رحلاتها إلى أنطاليا في تركيا ضمن وجهاتها الصيفية الموسمية. و مع بدء الناقلة رحلاتها إلى الوجه المتوسطية، توفر فلاي دبي المزيد من الخيارات للسفر في الصيف المقبل مع 11 وجهة مميزة.

سيتم تشغيل رحلات الناقلة إلى مطار أنطاليا الدولي إعتباراً من 05 يونيو برحلات يومية من المبنى رقم 02 بمطار دبي الدولي، وتستأنف فلاي دبي رحلاتها الصيفية الموسمية إلى بودروم و طرابزون بالإضافة إلى أنطاليا في تركيا خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر.

و تعليقاً على إطلاق رحلات أنطاليا، قال جيهون أفندي، نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية و التجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا توسيع شبكتنا الصيفية الموسمية مع بدء الرحلات إلى أنطاليا. سنقوم بتشغيل أكثر من 50 رحلة أسبوعياً إلى تركيا خلال فترة الصيف المزدحمة حيث يمكن للمسافرين إستكشاف سواحل هذه الوجهة المذهلة وتاريخها الغني. نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا حيث يمكنهم الاستمتاع بخيارات سفر مريحة إلى واحدة من أجمل المدن الساحلية في تركيا."

تقع أنطاليا على ساحل تركيا وتعد وجهة مذهلة و المعروفة ببوابة الريفيرا التركية. تتميز بشواطئها على البحر الأبيض المتوسط ذات المياه الزرقاء الفيروزية وبالآثار القديمة مثل بوابة هادريان والميناء الروماني. يمكن للزوار التجول في المدينة القديمة "كاليتشي" التاريخية التي تتميز بممراتها المتعرجة المملوءه بمنازل العصر العثماني.

ومع إضافة أنطاليا إلى الوجهات الصيفية، ترفع فلاي دبي شبكتها في تركيا إلى ست وجهات بما في ذلك أنقرة و بودروم و مطاري إسطنبول و صبيحة كوكجن و طرابزون.

وخلال موسم الصيف هذا العام، ستشغل فلاي دبي رحلات إلى 11 وجهة موسمية مميزة بما في ذلك العلمين و باتومي و بودروم و كورفو و دبروفنيك و ميكونوس و أولبيا و سانتوريني و تيفات و طرابزون.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات إلى مطار أنطاليا الدولي (AYT) بوتيرة رحلة يومية في ذروة الموسم من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي في الفترة بين 05 يونيو و حتى 30 سبتمبر 2025. وستكون الرحلات بالرمز المشترك مع طيران الإمارات مما سيوفر المزيد من الخيارات للسفر عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً و إياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار أنطاليا الدولي من 8,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,600 درهم. فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً و إياباً من مطار أنطاليا الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2,800 دولار أمريكي، و أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 380 دولار أمريكي.