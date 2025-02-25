«سياحة دبي» و«أماديوس» توقعان شراكة لتعزيز الابتكار في تقنيات السفر

وقعت كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و«أماديوس»، الشركة الرائدة عالمياً في تقنيات قطاع السفر، مذكرة تفاهم استراتيجية، لتسهيل تأسيس منظومة متكاملة في دبي لتصميم النماذج الأولية السريعة للحلول التقنية في قطاع السفر، وذلك في إطار مساعي المدينة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال. وتعزز الشراكة الجديدة العلاقة الوطيدة بين الطرفين، وتركز على تطوير تقنيات السفر، وتحسين تجربة زوار دبي، وتعزيز منظومتها السياحية، وبالتالي توفير منصة جديدة للبناء على النجاح الاستثنائي، الذي حققته دبي باستقبالها 18.72 مليون زائر دولي خلال العام 2024.

وقع مذكرة التفاهم عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وماهر قوبعة، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة السفر والمدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أماديوس»، وسيسهم التعاون المشترك في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية 33D الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

يتعاون الطرفان حالياً في العديد من المجالات، بما فيها البيانات والتحليلات الاستراتيجية المتعلقة بالسفر، وكذلك إعلانات السفر الموجهة لشرائح المسافرين المستهدفين، وأيضاً التسويق بين الشركات في القطاع. وتسهم الشراكة الجديدة في توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما، كما تمهد الطريق أمام «أماديوس» لتأسيس «مركز التميز» في دبي، الذي سيقوم بعدد من المبادرات المتعلقة بتحسين رحلة المسافرين، من خلال التركيز على استخدام المقاييس الحيوية، وكذلك الارتقاء بتجارب الزوار في المطارات، وإدارة الوصول، وخدمات الدفع الإلكتروني اللاتلامسي، وتطوير السعة الجوية. وتسهم الشراكة أيضاً في دعم الشركات الناشئة المحلية والعالمية، وتحسين الحصول على المعلومات المتعلقة بالسفر وقطاع الضيافة والوجهات السياحية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «شراكتنا مع أماديوس هي خطوة مهمة ضمن مساعينا الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً ومتنوعاً للابتكار، كما تعكس التزامنا المشترك لتبني حلول التحول الرقمي ضمن منظومة السفر، كما أنها تؤكد الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الحكيمة لإطلاق مبادرات فريدة، من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، والعمل على تطوير قدرة الإمارة على توفير منصة لتصميم النماذج الأولية السريعة للتقنيات الجديدة. وتوفر دبي بيئة داعمة للأعمال، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ما يجعلها وجهة مثالية لتطوير حلول السفر، وهو ما يسهم في زيادة جاذبيتها أمام الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين باعتبارها مركزاً للأعمال والسياحة. وسيتيح هذا التعاون الذي يدمج خبرات «أماديوس» ضمن قطاع السياحة المميز في الإمارة، المزيد من الفرص الجديدة للشركات في دبي، بما يعزز التنوع الاقتصادي والنمو المستدام».

من جهته، قال ماهر قوبعة، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة السفر والمدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «أماديوس»: «يسرنا العمل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتنا شريكاً استراتيجياً، وندعم رسالتها في إرساء مستقبل مزدهر للإمارة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية 33D. وتتيح التقنيات المتطورة، التي توفرها «أماديوس» للإمارة تقديم تجارب مخصصة، ودمج الحلول المبتكرة، التي تسهم في تعزيز النمو، وترسي معايير جديدة من التميز، وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا والتزامنا المشتركين ببناء مستقبل مزدهر في دبي وخارجها».