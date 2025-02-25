دناتا للسفريات تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجوزات السفر الدولي

تشهد دناتا للسفريات ارتفاعاً كبيراً في حجوزات السفر الدولي، حيث اختار 90% من العملاء الرحلات الخارجية في عام 2025، وذلك مع استعداد المسافرين في دولة الإمارات لقضاء عطلة عيد الفطر وإجازة الربيع، ويمثل ذلك نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس تزايد التوجه نحو السفر إلى الخارج خلال فترات العطلات.

في عيد الفطر 2024، كانت الحجوزات أكثر توازناً، حيث اختار 60% من المسافرين وجهات دولية، بينما فضّل 40% قضاء الإجازة داخل الدولة. ويرجع خبراء السفر في دناتا هذا الارتفاع في الطلب على السفر الخارجي إلى تزامن عيد الفطر مع عطلة الربيع التي تمتد لأسبوعين، مما يمنح العائلات فرصة لإطالة عطلاتها واستكشاف وجهات جديدة.

وإجمالاً، ارتفعت الحجوزات، سواء الدولية أو المحلية، بنسبة 65% مقارنة بعطلة عيد الفطر الماضية، وتصدرت المالديف وإسبانيا وموريشيوس وفرنسا وسريلانكا قائمة الوجهات الأكثر طلباً، وفي الوقت ذاته، تشهد كل من فيتنام واليابان وإيطاليا وسويسرا أعلى معدل نمو سنوي في الإقبال على السفر.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في دناتا للسفريات: "يشهد قطاع السفر في عامي 2024 و2025 توجّهاً متزايداً نحو الوجهات البعيدة، حيث يختار المسافرون الإقامة لفترات أطول في أماكن جديدة، مع اهتمام متنامٍ باستكشاف وجهات أقل ازدحاماً ضمن المواقع السياحية الشهيرة، ومع اقتراب عيد الفطر وإجازة الربيع المطوّلة في 2025، نرى طلباً متزايداً على مدن مثل مدريد في إسبانيا وهو تشي منه في فيتنام، كما نلاحظ اهتماماً أكبر من المسافرين بالتخطيط لرحلات إلى وجهات مميزة طالما كانت على قائمة أحلامهم، مستفيدين من فترة العطلة الأطول لقضاء تجارب استثنائية مع العائلة والأصدقاء".

ولمواكبة هذا الطلب المتزايد، أطلقت دناتا للسفريات مجموعة من باقات العطلات المصممة خصيصاً للمسافرين من دولة الإمارات، مع توفر الحجوزات لعيد الفطر وإجازة الربيع الممتدة خلال شهري مارس وأبريل. وتشمل أبرز العروض إقامات فاخرة في فنادق من فئتي الأربع والخمس نجوم في وجهات قريبة مثل المالديف وقبرص، إلى جانب وجهات بعيدة مثل موريشيوس وإسبانيا وبالي وهونغ كونغ.

وتشمل أبرز العروض إقامة فاخرة لمدة أربع ليالٍ في فيلا مائية في منتجع صن سيام أولهوفيلي في المالديف، على نظام الإقامة الكاملة، وتذاكر طيران ذهاب وعودة، وتنقلات بين الجزر، بالإضافة إلى عرض خاص لإقامة الأطفال مجاناً، وذلك ابتداءً من 6790 درهماً للشخص الواحد. كما تتضمن العروض إقامة راقية لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع ذا كايانا في بالي، داخل فيلا ديلوكس مع مسبح خاص، مع تذاكر طيران ذهاب وعودة، وعشاء مجاني لشخصين، ابتداءً من 3840 درهماً للشخص الواحد.

للتعرّف على باقات ووجهات العطلات الرائجة من دولة الإمارات العربية المتحدة مع دناتا للسفريات، تفضل بزيارة www.dnataTravel.com . كما يمكنكم التواصل مع خبراء دناتا للسفريات عبر الاتصال أو الواتساب على الرقم 800 DNATA (36282)، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي @dnataTravel ، أو إرسال بريد إلكتروني إلى Holidays@dnatatravel.com ، أو زيارة أحد منافذ مبيعات دناتا للسفريات المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أفضل عروض دناتا للسفريات لعطلتي الربيع وعيد الفطر 2025

سيمينياك، بالي

إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع ذا كايانا الفاخر من فئة الخمس نجوم داخل فيلا ديلوكس مع مسبح خاص، تشمل وجبة الإفطار وعشاء محدد القائمة، بالإضافة إلى تذاكر طيران ذهاب وعودة، ابتداءً من 3840 درهماً للشخص الواحد .

ليماسول، قبرص

إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع وسبا بارك لاين، التابع لمجموعة لاكشري كوليكشن من فئة الخمس نجوم داخل غرفة سوبيريور بإطلالة داخلية، تشمل وجبة الإفطار وتذاكر طيران ذهاب وعودة، ابتداءً من 3900 درهم للشخص الواحد .

برشلونة، إسبانيا

إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق إلونين برشلونة من فئة الأربع نجوم داخل غرفة ستاندرد، تشمل وجبة الإفطار وتذاكر طيران ذهاب وعودة، ابتداءً من 4191 درهماً للشخص الواحد .

هونغ كونغ

إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق ماندارين أورينتال هونغ كونغ من فئة الخمس نجوم داخل غرفة بإطلالة على المدينة، تشمل وجبة الإفطار، وامتيازات مجانية في نادي ماندارين، بالإضافة إلى تذاكر طيران ذهاب وعودة، ابتداءً من 5515 درهماً للشخص الواحد .

موريشيوس

إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع شوجر بيتش موريشيوس من فئة الخمس نجوم داخل غرفة بريميوم بإطلالة على البحر، تشمل وجبتي الإفطار والعشاء، بالإضافة إلى تذاكر طيران ذهاب وعودة، ابتداءً من 6400 درهم للشخص الواحد .

المالديف

إقامة لمدة أربع ليالٍ في منتجع صن سيام أولهوفيلي من فئة الأربع نجوم داخل فيلا ديلوكس مائية، على نظام الإقامة الكاملة، تشمل تذاكر طيران ذهاب وعودة، وتنقلات بين الجزر، مع عرض خاص لإقامة الأطفال مجاناً، ابتداءً من 6790 درهماً للشخص للبالغ الواحد.