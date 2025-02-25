طيران الإمارات توسّع شراكتها مع جارودا إندونيسيا لتقديم مزايا متبادلة لبرامج الولاء

أعلنت طيران الإمارات وشركة جارودا إندونيسيا عن إطلاق عرض جديد لبرنامج الولاء المشترك، يتيح لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات وجارودا مايلز كسب الأميال واستبدالها عند السفر عبر شبكة وجهات مشتركة تضم أكثر من 200 مدينة حول العالم.

وكانت الناقلتان قد أبرمتا اتفاقية شراكة بالرمز في العام 2022، وعملتا منذ ذلك الحين على توسيع نطاق الشراكة لمنح أعضاء برامج الولاء مزيداً من الوجهات، والمزيد من الأميال، والمزيد من المكافآت.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش مهرجان الطيران الآسيوي 2025، وقّع الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، ورحمنيار، رئيس مجموعة الأميال والخدمات الإضافية في جارودا إندونيسيا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نسعى دائماً في سكاي واردز طيران الإمارات إلى استكشاف طرق جديدة لتقديم مزيد من الخيارات والقيمة والفرص لأعضاء برنامجنا، ومن شأن شراكتنا المتميزة مع جارودا إندونيسيا أن توفر فوائد كبيرة لكل من أعضاء سكاي واردز وجارودا مايلز".

وأضاف: "هذه التعاون الاستراتيجي يتماشى مع رؤية سكاي واردز في خلق تجربة ولاء عالمية حقيقية لأعضائنا حول العالم، وسيفتح أبواباً جديدة للمسافرين الدائمين لكسب الأميال واستبدالها عبر شبكاتنا المشتركة، كما سيعزز عروضنا المتميزة في منطقة جنوب شرق آسيا، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة وتقديم قيمة أكبر لأعضائنا".

وقال واميلدان تساني بانجايتان، الرئيس التنفيذي لشركة جارودا إندونيسيا: "نحن متحمسون لتقديم هذه الشراكة القيمة المحسّنة لكل من جارودا إندونيسيا وعملاء طيران الإمارات، فمن خلال هذا البرنامج المشترك للولاء، تؤكد جارودا إندونيسيا التزامها بتقديم عروض رائعة دائماً لأعضاء جارودا مايلز، بينما تضيف المزيد من الفوائد لأعضاء سكاي واردز".

وأضاف: "من خلال منح المزيد من الفرص لكسب واسترداد الأميال بسلاسة عبر شبكتنا المشتركة عالمياً، سيفتح هذا التعاون المزيد من الوجهات لأعضاء برنامج ولائنا، وخاصة لأعضاء سكاي واردز لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والتنوع الثقافي الغني في إندونيسيا عبر رحلات جارودا إندونيسيا الداخلية، ومن جهة أخرى، يمكن لأعضاء جارودا مايلز الاستمتاع بزيارة المدن الدولية الرائعة من خلال شبكة طيران الإمارات الواسعة، وكجزء من رؤيتنا لربط العالم بإندونيسيا، نحن واثقون أن هذه الشراكة ستعزز جهودنا لتقديم القيمة والتميز والابتكار في كل رحلة، ونتطلع إلى استقبال مسافرينا للاستمتاع بالعديد من الفوائد التي يقدمها هذه التعاون، بينما نواصل إعادة تعريف معايير السفر الحديث".

ويضم برنامج سكاي واردز طيران الإمارات أكثر من 34 مليون عضو حول العالم، ويقدم برنامج الولاء أربع فئات من العضوية: الأزرق، الفضي، الذهبي، والبلاتيني، مع كل فئة تمنح امتيازات حصرية.

يتجاوز عدد أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين 34 مليون عضو حول العالم، ويقدم برنامج الولاء أربع فئات من العضوية: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تمنح كل فئة امتيازات حصرية، كما يمكن للأعضاء كسب الأميال عبر عدد متزايد من الشركاء في مختلف القطاعات مثل الفنادق، وتأجير السيارات، والتجزئة، ونمط الحياة، والمزيد على مستوى العالم.

ويحظى الأعضاء بفرصة اكتساب واستبدال أميال سكاي واردز بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر السفر مع طيران الإمارات والناقلات الشريكة، وترقية درجة السفر، وبطاقات الهدايا، وباقات العطلات، ومنتجات السوق الحرة، والإقامات الفندقية والتجارب الحصرية الاستثنائية.

وتوّج برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات" مؤخراً بجائزة "الأفضل في القدرة على الكسب والإنفاق" في حفل جوائز المسافر الدائم لعام 2023، وجائزة "برنامج المكافآت الرائد في العالم" في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2024، وهي الجائزة التي استأثر بها البرنامج في الأعوام الإحدى عشر الماضية من أصل 12 عاماً.