مبادرة تفتح آفاقاً مبتكرة للتحويلات المالية الرقمية في 6 دول خليجية

أعلنت «داميسا» منصة إعادة ابتكار آليات تحويل الأموال ونقل البيانات على مستوى العالم عن مبادرتها بتدشين شبكات الدفع المحلية وخدمات تحويل الأموال في 6 دول خليجية، عبر آلية (On/Off-Ramp)، التي تتيح حلولاً ذكية للدخول إلى النظام المالي الرقمي، والخروج منه بسلاسة وأمان.

وتمثل المبادرة خطوة استراتيجية نحو تسهيل الوصول إلى الاقتصاد الرقمي لكل من الشركات والأفراد في المنطقة. وبدءاً من اليوم أصبح بإمكان الشركاء تنفيذ معاملاتهم بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بسهولة فائقة، مباشرة عبر الحسابات المصرفية المحلية، دون الحاجة إلى مواجهة التعقيدات التقليدية المرتبطة بعمليات تحويل الأموال عبر الحدود والتأخيرات المصرفية المعتادة. وتتضمن قائمة العملات: الدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال العماني، والريال القطري، والريال السعودي، والدينار الكويتي.

وقال جوردان لورنس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة«داميسا» Damisa: «نعتبر هذه الخطوة حجر الأساس في رؤيتنا، ليس فقط لتبسيط تدفقات الأصول وتبادل البيانات عالمياً، بل وجعلها أكثر سلاسة. وبفضل التكامل المباشر مع البنية التحتية المالية المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي نعمل على إزالة الحواجز، التي طالما عرقلت عمليات الدفع الدولية، فالنظام المصرفي التقليدي عبر الحدود يتسم بالتكلفة المرتفعة، والبطء، وهي بالطبع تحديات تؤثر بشكل خاص على الشركات، التي تدير عملياتها في العديد من الدول، لكن بنيتنا التحتية تتميز بقدرتها على معالجة تلك التحديات بكفاءة عالية».

وتابع بقوله: «مع توافر شبكات الدفع المحلية وخدمات تحويل الأموال (On/Off-Ramp) أصبح بإمكان شركائنا تنفيذ معاملاتهم بالعملات المحلية فوراً، دون تأخير أو حتى تكبد أعباء مالية ناتجة عن تحويل العملات الأجنبية، أو التعامل مع التعقيدات التنظيمية المصاحبة للمدفوعات عابرة الحدود، حيث يشكل ذلك تحولاً جذرياً في آليات عمل الشركات، ضمن قطاعات حيوية مثل العقارات، والسفر، والتعليم، والتجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء منطقة الخليج.» وحول طبيعة تلك الخطوة وتأثيرها أشار لورنس بقوله: «لا يُعد هذا الإطلاق مجرد خطوة تقليدية، بل يمثل قفزة استراتيجية نحو المستقبل، خصوصاً أنه يفتح أمام الشركات المحلية والدولية آفاقاً واعدة، لترسيخ وجودها في أسواق جديدة، وإعادة صياغة عملياتها، لتصبح أكثر مرونة، بما يتيح لها الانطلاق بثقة نحو الاقتصاد الرقمي بموثوقية تامة».