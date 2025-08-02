عالم مدهش يفتح أبوابه اليوم بفعاليات وتجارب جديدة طوال موسم مفاجآت صيف دبي

يفتح عالم مدهش، أحد أكبر وجهات الترفيه الداخلية في المنطقة، أبوابه اليوم لاستقبال ضيوفه ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي خلال فصل الصيف، حيث يرحب بجميع أفراد العائلة من اليوم وحتى 28 أغسطس، ويُعدُّ عالم مدهش أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي 2025، وينظم الحدث دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. ويقام المهرجان السنوي الكبير في القاعات من 4 - 7 بمركز دبي التجاري العالمي، مقدّمًا برنامجًا ممتعًا يمزج بين التعليم والترفيه المبتكر، والتجارب المميّزة التي تناسب جميع الأعمار والقدرات والاهتمامات، وبالتأكيد مع مشاركة شخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة.

وجهة للعائلات

صمم عالم مدهش 2025 كوجهة ترفيهية للعائلات فهو للصغار والكبار معًا، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 150 درهماً للأطفال و75 درهماً للكبار. وتشمل التذكرة لعب عدد غير محدود من الألعاب المختارة طوال اليوم؛ ويمكن للعائلات التي تحمل بطاقات "إسعاد" و"سعادة" الاستفادة من تخفيضات إضافية، بينما يتمتّع أصحاب الهمم وأولياء أمورهم ومقدمو الرعاية الصحية لهم بالدخول المجاني.

مناطق ترفيهية

يقدم عالم مدهش في دورته الـ 26 مناطق ترفيهية جديدة كليًا، وألعابًا ممتعة، وجدولاً حافلًا بالعروض الحية، وورش العمل التثقيفية، مع فرصة تجربة ألعاب غير محدودة طوال اليوم للأطفال من جميع الأعمار، مما يوفر قيمة لا تُضاهى للعائلات التي تتطلع إلى قضاء صيف ممتع في دبي. ويفتح المكان أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد خلال عطلات نهاية الأسبوع.

تجارب جديدة كليًا

يتحول "عالم مدهش" هذا العام إلى بوابة لعوالم المستقبل والماضي، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة "اقفز كما لو أنك في عام 2025" داخل منطقة ضخمة من الألعاب المطاطية، أو العودة بالزمن في "ريتروفيل" حيث تلتقي ألعاب الأركيد الكلاسيكية بالديناصورات والواقع الافتراضي. أما "تحدي مركبات الدريفتنج 2071" فيجمع بين مسارات الكارتينج، والدراجات المضيئة، والتحكم عن بُعد، وحتى التزلج على الجليد

كما يمكن للزوار خوض التحديات والمغامرات الشيقة في "تايملِس كرنفال"، واختبار مهاراتهم في ألعاب الروديو والكرنفال، ومشاهدة العروض الحية اليومية والمشاركة في ورش العمل الفنية والحرفية التفاعلية في "تايمكيبر سكوير"، حيث يلتقون بالشخصيتين المحبوبتين "مدهش" و"دانة".

أطعمة ومشروبات بنكهة من التراث

يشهد هذا الصيف أيضاً عودة مقهى مدهش، إلى جانب ردهة طعام تقدّم تشكيلة متنوعة من مشروبات القهوة، والماتشا، والوجبات الخفيفة والحلويات العربية اللذيذة التي يتم تقديمها في عبوات ذات تصاميم مستوحاة من التراث الإماراتي.

تجربة تستحق التكرار

عالم مدهش هذا العام لا تكفيه زيارة واحدة، إذ أنه بالفعل وجهة ترفيهية تستحق العودة مرارًا لاستكشاف العديد من الأنشطة المثيرة والممتعة والتجارب الترفيهية المميزة، خاصة مع ما يوفره من فرص دخول غير محدودة إلى مناطق الألعاب طوال اليوم، وهو ما يميز دورة هذا العام عن جميع الدورات السابقة.

سهولة الوصول ومواقف مجانية

يمكن الوصول إلى عالم مدهش بسهولة من جميع أنحاء مدينة دبي، بالمترو أو حافلات النقل الجماعي أو سيارات الأجرة؛ وكذلك المركبات الخاصة. وتتوفر 6 مناطق مدفوعة ومنطقتين مجانيتين لمواقف السيارات تتسع لعدد 7530 سيارة، بالإضافة إلى خدمة صف السيارات في الموقع، كما تتوفر مواقف مخصصة للسيارات الكهربائية مع محطات شحن.

أكثر من عالم مدهش

مع استمرار فعاليات مفاجآت صيف دبي 2025، يقدم مدهش ودانة مجموعة نابضة بالحياة من الأنشطة العائلية المصممة لجعل هذا الصيف الأكثر بهجة وقيمة على الإطلاق، من المغامرات الشيّقة في حديقة مدهش المائية الجديدة كليًا، إلى التحديات الإبداعية، والعروض الأولى للأفلام، والوجبات الشهية مع أنشطة الرسم على الوجوه في أوستيريا ماريو، حيث تضيف الشخصيتان المحبوبتان المزيد من التألق إلى مفاجآت صيف دبي في مختلف أنحاء المدينة، كما يمكن للعائلات جمع الأختام والفوز بجوائز مع بطاقة مدهش الصيفية في دبي فستيفال سيتي مول، ومشاهدة مدهش ودانة في سينمات روكسي، وريفرلاند، وحتى مترو دبي، مما يحول دبي مرةً أخرى إلى وجهة صيفية مثالية.

وتُقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.