شراكة بين مصرف عجمان و"مانسا " لتحديث خدمات حماية الأجور

أعلن مصرف عجمان، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع منصة مانسا (MENSA)، الشركة الإماراتية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منظومة خدمات نظام حماية الأجور (WPS) وتعزيز فعاليتها على مستوى الدولة.

وتجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية المصرفية المتينة لمصرف عجمان، والحلول الرقمية المتقدمة التي تقدمها مانسا، لتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتلبّي احتياجات القوى العاملة متعددة الثقافات في الدولة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي. وتقدّم الشراكة حلاً متطوراً من الجيل الجديد لبطاقات حماية الأجور، يُسهِّل عملية إدارة الرواتب، ويوفّر خدمات مالية رقمية آمنة ومنظمة، تمكّن العاملين من مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية، من الوصول إلى أدوات مالية تتجاوز النظم النقدية التقليدية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزز قيمة العملاء ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد".

ويُعزز هذا التعاون البنية التحتية اللازمة لصرف الرواتب بشكل منظّم وشفاف وشامل، ما يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة مالية أكثر تطوراً وشمولاً.

من جهتها، قالت الدكتورة منغشا تان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة مانسا: "يمثل مشروع بطاقات ومحافظ الأجور خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات. ومن خلال منصتَي MensaPay وMENSA Technologies، بالتكامل مع الإطار المصرفي الموثوق لمصرف عجمان، نقدّم حلولًا مالية متقدمة تُلبّي احتياجات الأفراد وتواكب تطلعاتهم، كما نُسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة.”

وأضاف محمد أشرف، الرئيس التنفيذي لشركة MensaPay: "نفخر في MensaPay بدورنا في تمكين هذا التحوّل النوعي نحو شمول مالي حقيقي ومجتمع غير نقدي في دولة الإمارات. إن تقنياتنا المتقدمة تُمكّننا من تقديم حلول متوافقة، فعالة، وسهلة الاستخدام بالشراكة مع مصرف عجمان، مما يفتح آفاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية أمام الفئات التي لا تشملها المنظومة المصرفية بالشكل الكافي".

تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في دعم إطار حماية الأجور في الدولة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز استدامة الأنظمة الاقتصادية. ومن خلال توحيد قوة الصيرفة الإسلامية المنظمة مع الابتكار في التكنولوجيا المالية، يُقدّم الطرفان نموذجًا متكاملًا، جاهزاً للنمو والتوسّع، يعكس قدرة التعاون بين القطاعين على إحداث أثر فعّال ومستدام في الاقتصاد الإقليمي.