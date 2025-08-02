65 مليون درهم واردات الإمارات من الأغذية والمنتجات الزراعية اليابانية

سجلت واردات الأغذية والمنتجات الزراعية اليابانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً، خلال السنوات العشر الماضية، مرتفعة من نحو 400 مليون ين قبل 10 سنوات إلى ما يزيد على 2.6 مليار ين(65 مليون درهم ) حالياً، في مؤشر واضح على تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك بحسب شركة «سوميت للتجارة». ويعكس هذا النمو المتسارع الطلب المتزايد في السوق الإماراتية على المنتجات اليابانية عالية الجودة، لا سيما في مجالات الغذاء والمكونات الزراعية، كما يرسخ هذا الاتجاه مكانة دولة الإمارات بوابة استراتيجية لتوزيع وتوريد المأكولات اليابانية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى مدى ما يقارب خمسة عقود لعبت شركة «سوميت للتجارة» دوراً ريادياً في تقديم أشهى المأكولات اليابانية الأصيلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعموم منطقة الشرق الأوسط. وتستحوذ الشركة اليوم على نحو 70 % من إجمالي المنتجات الغذائية اليابانية الموزعة في دولة الإمارات.

وصرح «شيرو أوكوبو»، المقيم منذ فترة طويلة في دولة الإمارات، وأول سفير نوايا حسنة للأغذية اليابانية في المنطقة، والذي يتولى قيادة شركة «سوميت للتجارة»، قائلاً: «تتحول دولة الإمارات بسرعة إلى مركز عالمي لوجستي للأغذية، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها بوابة رئيسية لدخول المنتجات الغذائية اليابانية إلى منطقة الشرق الأوسط».

وتقوم شركة «سوميت للتجارة» بتوزيع منتجاتها إلى أكثر من 10 دول، من بينها السعودية وقطر وعُمان، وكانت أول من أدخل لحم الواغيو الياباني الحلال إلى دبي عام 2014، ثم إلى قطر عام 2015، وإلى السعودية عام 2023، كما أطلقت الشركة خدمات شحن جوي منتظمة لتوفير المأكولات البحرية اليابانية الطازجة، وهو قطاع كان مقتصراً في السابق على الخيارات المجمدة فقط في المنطقة.

وإدراكاً منها لتزايد اهتمام السكان بالمأكولات اليابانية المنزلية أطلقت شركة «سوميت للتجارة» مطعم «هينومارو شوكودو» في أبوظبي، والذي توسع في يونيو 2024، ويقدم المطعم علب البينتو والسوشي والرامن، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأطباق اليابانية المحضرة بمكونات يابانية أصلية، ما يتيح لعشاق المطبخ الياباني الاستمتاع بنكهات أصيلة يومياً.

كما تعاونت الشركة بشكل فعال مع مؤسسات إماراتية، حيث قدم «شيرو أوكوبو» في مارس 2024، ضمن إطار استراتيجية «نعمة» للأمن الغذائي، جلسة توعوية حول الحد من هدر الطعام استهدفت طلاب المدارس، إضافة إلى تنظيم ورشة طهي، استخدمت فيها مكونات يابانية وشرق أوسطية، بهدف تعزيز الوعي الغذائي، وتشجيع الاستدامة بأسلوب عملي وتفاعلي.

وقدمت شركة «سوميت للتجارة» دعمها للعديد من الفعاليات الدولية الكبرى، من خلال توريد المنتجات الغذائية اليابانية، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم «الفيفا» 2022، وبطولات العالم للجودو، وكأس آسيا لكرة القدم 2024، كما كان لها دور بارز في الفعاليات الدبلوماسية والمناسبات الوطنية، من أبرزها حفل استقبال عيد ميلاد إمبراطور اليابان، الذي نظمته السفارة اليابانية في أبوظبي، وحفل الغداء الرسمي الذي أقيم بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا إلى دولة الإمارات في عام 2023.

وتأسست شركة «سوميت للتجارة» في دولة الإمارات قبل أكثر من 47 عاماً، وتستورد نحو 80 % من منتجاتها مباشرة من اليابان، من خلال تعاونها مع الشركات المصنعة للمواد الغذائية والجمعيات التعاونية والموزعين الرئيسيين. وبفضل مراكزها اللوجستية في كل من دبي وأبوظبي تورد الشركة منتجات إلى أكثر من 2000 عميل في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك شركات الطيران الوطنية، والفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم، والمطاعم الراقية، والسفارات، والطهاة المشاهير، إضافة إلى كبرى سلاسل المتاجر الكبرى.

ويتجاوز تأثير شركة «سوميت للتجارة» حدود سلسلة التوريد الخاصة بها، إذ تشارك بانتظام في أبرز المعارض الغذائية مثل «جلفود» و«معرض الغذاء السعودي»، مقدمة الدعم اللوجستي والترويجي للمنتجين اليابانيين الراغبين في دخول أسواق المنطقة. كما تتعاون الشركة مع الطهاة المحليين والمطاعم الراقية، لعرض الأطباق اليابانية التقليدية والإقليمية المميزة، فيما تسهم الفعاليات والمعارض التذوقية في تعريف جمهور جديد بتنوع المطبخ الياباني وغناه الثقافي.

وفي عام 2022 استضاف شيرو أوكوبو جلسة طهي أطباق يابانية بشكل حي ومباشر عبر الإنترنت في دولة الإمارات، بدعم من وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، كما أطلق موقعاً إلكترونياً ثلاثي اللغات - اليابانية والإنجليزية والعربية - يضم أكثر من 20 وصفة طعام، تجمع العديد منها بين نكهات يابانية وأخرى شرق أوسطية، في مزيج يعكس تلاقي الثقافات وتنوع المذاقات.

وكانت مساهماته الأكثر بروزاً خلال إكسبو 2020 دبي، حيث تولت «سوميت للتجارة» إدارة جميع العمليات اللوجستية الغذائية لمطعم «سوشيرو» التابع لجناح اليابان، وشملت هذه العمليات أكثر من 500 فئة من المنتجات الغذائية، ما أسفر عن تحقيق «سوشيرو» أعلى مبيعات شهرية بين جميع فروعه الدولية البالغ عددها 64 فرعاً، وذلك في شهر مارس 2022.

ولتشجيع الطهاة الهواة في المنازل أطلقت الشركة منصة «سوميت ويب ستور» Summit WEB Store، وهي منصة تجارة إلكترونية، تضم أكثر من 2000 منتج متاح للتوصيل. وتشمل المنصة تطبيقاً ذكياً وخيارات دفع إلكترونية، إضافة إلى أول موقع متخصص بالمأكولات اليابانية يدعم اللغة العربية في المنطقة، وتضم المنصة قاعدة عملاء متنوعة، تشمل مواطنين إماراتيين وغربيين وفلبينيين وهنوداً وعرباً.

وقال شيرو أوكوبو: «لطالما كانت مهمتنا تتجاوز مجرد استيراد الطعام فنحن هنا لنقدم جوهر الثقافة اليابانية من خلال مطبخها، ولنقيم جسوراً دائمة بين اليابان والشرق الأوسط قائمة على الثقة والجودة العالية، والتجارب المشتركة».

وتقديراً لإسهاماته في الدبلوماسية الثقافية وتعزيز التجارة حصل شيرو أوكوبو على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات عام 2023، اعترافاً بدوره البارز مساهماً رئيسياً في المشهدين الاقتصادي والثقافي للدولة، كما حازت شركة «سوميت للتجارة» على العديد من شهادات التكريم من منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» تقديراً لجهودها في مجالي التجارة الإلكترونية وخدمات الأغذية، بما في ذلك كونها أول شركة بيع بالجملة ومطعم في منطقة الشرق الأوسط يحصلان على شهادة «الداعمين للغذاء الياباني».

ومع وجود أكثر من 500 مطعم ياباني يعمل حالياً في دولة الإمارات مقارنة بـ140 مطعماً فقط عام 2013 يتضح الدور المحوري، الذي لعبته شركة «سوميت للتجارة» في هذا التحول الكبير في المشهد الغذائي. ومن خلال قدراتها اللوجستية وجهودها الترويجية وشغفها بتعزيز التبادل الثقافي تواصل الشركة توطيد الروابط بين الإمارات واليابان، وإعادة تعريف مفهوم نقل ثقافة بأكملها إلى المائدة.

لعب شيرو أوكوبو دوراً محورياً في دعم النمو السريع لانتشار المطاعم اليابانية في مختلف أنحاء المنطقة، ومن خلال محاضراته وورش العمل والفعاليات الترويجية يواصل رفع مستوى الوعي حول المكونات اليابانية الأصيلة وتقنيات الطهي التقليدية، ليسهم في تبسيط المطبخ الياباني أمام رواد الأعمال والمستهلكين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم بتجربته. وشكل التوجيه العملي المباشر الذي يقدمه أوكوبو عاملاً حاسماً للشركات، التي تسعى لافتتاح مطاعم يابانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم رؤى عملية مستمدة من عقود طويلة من الخبرة التشغيلية، وقد ساعد ذلك في خفض العقبات أمام دخول السوق وتعزيز الثقة بخطط التوسع الخارجي للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع.

وبعد مرحلة التأسيس الأولى، تضمن شركة «سوميت للتجارة» نجاح هذه المطاعم على المدى الطويل، من خلال توفير خدمات لوجستية موثوقة ورقابة صارمة على الجودة وإتاحة الوصول إلى مجموعة شاملة من المكونات اليابانية المستوردة، كما يقود «أوكوبو» بانتظام وفوداً من الطهاة المحليين لزيارة المزارع ومواقع الإنتاج في اليابان، ما يعزز فهمهم العميق لفنون الطهي الياباني وثقافته. ومن خلال هذه المبادرات تواصل شركة «سوميت للتجارة» دورها الريادي في ضمان توفر المأكولات اليابانية الأصيلة في المنطقة، مع ترسيخ مكانتها كونها جزءاً من النسيج الثقافي، وتعزيز تقدير قيمتها وفنونها العريقة لدى مختلف شرائح المجتمع.