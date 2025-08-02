"كهرباء دبي" تنجز قفزات كبيرة في تصفير البيروقراطية

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصفير البيروقراطية ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبوأت المركز الأول عالمياً في غياب البيروقراطية وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وأعلن معالي الطاير أن الهيئة حققت التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة، فيما وصلت نسبة أتمتة العمليات في الهيئة إلى 100%، مما رفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5% وسعادة المتعاملين إلى 98.3% وجودة الخدمات إلى 95%. ومن خلال تطبيقها سياسة "خدمات 360"، ألغت الهيئة 90% من نقاط تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات على المتعامل. وتوفر الهيئة جميع خدماتها رقمياً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والقنوات الحكومية الموحدة.

وأعادت الهيئة هندسة العمليات لتصبح رقمية بالكامل، ابتداءً من تقديم الطلبات، مروراً بمتابعة الإجراءات وإصدار المستندات. وضمن خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه"، أرسلت الهيئة أكثر من 3.2 مليون إشعار لحالات تسريب المياه داخل المباني، مما حال دون هدر ما يزيد عن 61 مليون متر مكعب من المياه وتوفير 743 مليون درهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير حرص الهيئة على إلغاء الإجراءات غير الضرورية وتوفير تكاليف الانتقال على المعنيين من خلال تقديم خدمات وإجراءات رقمية استباقية ومبتكرة وآمنة. وأشار معاليه إلى التزام الهيئة بالتطوير المستمر لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة وفاعلية، تسهم في تسهيل حياة الناس وتلبي متطلباتهم بأسرع وقت وبأقل جهد ممكن. وتواصل الهيئة اعتماد أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليصها وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأنظمة الرقمية وترسيخ التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية.

ويوفر التحول الرقمي مراقبة أفضل لأداء الخدمات وإدارة أدق للبيانات، مما يتيح الكشف المبكر عن المشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشكل فوري. ومن خلال نظام متكامل لرصد المعاملات، يتمكن المسؤولون من تحسين جودة الخدمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مما يرفع من مستوى الثقة والشفافية في العمليات الحكومية.

وحققت مبادرة "الاستجابة الذكية للمياه" نتائج ملموسة في تقليص الوقت والخطوات التشغيلية؛ حيث تم تقليص عدد خطوات التعامل مع البلاغات من 10 خطوات إلى 5 خطوات في حال المعالجة الميدانية، وإلى خطوة واحدة فقط في حال التشخيص الذاتي، وذلك بفضل التحقق الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني. كما تم تقليص زمن معالجة البلاغات بنسبة 45%، وتقليل الزيارات الميدانية بنسبة 36%، مما أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع نسبة رضا المتعاملين إلى 95.7%.

كذلك حققت مبادرة " نظام الإدارة الذكية لانقطاعات المياه" نتائج إيجابية ملموسة من خلال المساهمة في تقليل عدد البلاغات الفنية، وتقليل وقت إعداد التقارير من ساعتين إلى نقرة واحدة فقط، كما أُتيح متابعة حالة الشبكة والمتعاملين المتأثرين بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص وقت حساب مؤشرات الأداء من 30 دقيقة إلى وقت لحظي، وحقق متوسط وقت الاستجابة للتحقيقات والتحليلات انخفاضاً كبيراً من 45 دقيقة إلى 10 دقائق فقط.