أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. «فلاي دبي» تواصل التوسع نحو آفاق جديدة

أعلنت «فلاي دبي» عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث أعلنت عن نتائج قياسية تعد الأعلى في تاريخ الناقلة منذ انطلاقتها قبل 15 عاماً.

وحققت الناقلة أرباحاً صافية 2.2 مليار درهم، وبلغ إجمالي العائدات 12.8 مليار درهم بنمو 15% مقارنة بـ11.2 مليار درهم في 2023.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»: تواصل الناقلة التفوق والتوسع الوصول إلى آفاق جديدة عاماً بعد عام، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخلال وقت قصير، برزت الناقلة كلاعب محوري في صناعة الطيران في دبي والمنطقة، انطلاقاً من نموذج أعمالها الذي يستند إلى أسس متينة والتزام راسخ بدعم رؤية دبي الاقتصادية والسياحية.

وأضاف سموه: أسهم بناء روابط جوية مع الأسواق المهمة ولا سيما الوجهات والأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وواحدة من أكثر المدن اتصالاً في العالم.

وقد أثبتت «فلاي دبي» تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تخدمها.

ونقلت الشركة 15.4 مليون مسافــــر في 2024، بنمــو 11% مقارنـــــة بعام 2023.

ونمت شبكة وجهات «فلاي دبي» العام الماضي إلى 131 وجهة في 55 دولة، منها 97 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات جويـة مباشرة إلى دبي أو الإمارات.