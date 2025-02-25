29 % زيادة الأفكار المبتكرة بـ«إينوك» 2024

اختتمت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عام 2024 بشكل واعد بتلقي 1,373 فكرة مبتكرة من الموظفين، نُفّذ 138 منها، مسجلة زيادة بنسبة 29% في الأفكار مقارنة بـ1,063 في عام 2023.

وأدى هذا الارتفاع في الأفكار المبتكرة من الموظفين إلى زيادة بنسبة 400% في الوفورات المالية الناجمة عن برنامج إينوك الابتكار، حيث ارتفعت من 1.39 مليون درهم إلى 6.94 ملايين درهم مقارنة بعام 2023. ومنذ انطلاق البرنامج، أسهم تنفيذ 743 فكرة من أفكار موظفي مجموعة إينوك حتى الآن في تحقيق مكاسب مالية إجمالية بلغت 99.2 مليون درهم للمجموعة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تعمل المجموعة على تعزيز ثقافة الابتكار المزدهرة، وتمكين الموظفين من تشكيل مستقبل قطاع الطاقة، وهو الدافع الذي يعززه إطلاق حملات مخصصة على مستوى المجموعة.

وبمشاركة أهداف «الإمارات تبتكر»، فإن برنامجنا الجديد «التحول الرقمي والنمو» سيعمل على إعداد موظفينا لإنتاج وتنفيذ حلول تحولية، بما يسهم في دفع نمو الأعمال والقدرة التنافسية، ورؤيتنا «إينوك واحدة» للتحول الرقمي.