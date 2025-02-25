عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيع درهم لكل سهم

عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الثامن عشر في 24 فبراير 2025.

وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2024.

ووافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة درهم واحد لكل سهم عادي (100%)، بقيمة إجمالية 6,316,598,253 درهماً مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 6 مارس 2025، كما تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واعتماد تجديد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للبنك.

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعكس قصة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 طموحاً لا يتوقف وفرصاً لا حدود لها، فقد كان عام 2024 عاماً استثنائياً آخر، حيث رسخت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مكانتهما كأبرز المراكز العالمية للابتكار والمواهب والاستثمار.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.2% في عام 2024 ليصل إلى 443 مليار درهم نتيجة لتوسع القطاعات الرئيسية، مثل النقل والضيافة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية».

وأضاف سموه: «يؤدي بنك الإمارات دبي الوطني دوراً رئيسياً في هذا النمو الكبير، إذ يواصل تحوله وأداءه المتميز كأكبر بنك في دبي وأكثر المؤسسات المالية ربحية في المنطقة.

ومع سعي أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية، يقود بنك الإمارات دبي الوطني مسار التقدم من خلال مبادرات استراتيجية تعطي الأولوية للابتكار والشمول المالي والنمو المستدام، ما يعزز مكانته محركاً أساسياً لرؤية دبي الطموحة».

وأردف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: «إلى جانب هذا الأداء المالي المتميز، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على التزامه بالمسؤولية والاستدامة على المدى البعيد، كما وسّع بنك الإمارات دبي الوطني في العام 2024 نطاق منتجاته وخدماته في مجال التمويل المستدام عبر حلول مبتكرة مثل الودائع الثابتة المستدامة وتسهيلات تمويل رأس المال العامل المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعملاء في المنطقة، كما وضع أول إطار عام في المنطقة معترف به عالمياً لسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة، بما يتوافق تماماً مع أحدث مبادئ وإرشادات الرابطة الدولية لأسواق المال.

وترسم استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة في المستقبل خريطة طريق شاملة لتعزيز حوكمة التمويل المستدام، وخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر في القطاعات الرئيسية، وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة في النطاقين 1 و2 بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياتها في عام 2023. كما تلتزم المجموعة بتخصيص مبلغ 30 مليار دولار للتمويل المستدام ورفع نسبة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا إلى 25% بحلول عام 2027».

«الإمارات الإسلامي» يقر عدم توزيع أرباح

عقد «الإمارات الإسلامي»، الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لجمعيته العمومية.

وقدّم هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وقد تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

وقال هشام عبد الله القاسم: «حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2024، مما عزز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن اليوم في مقدمة قطاع الصيرفة الإسلامية بفضل ما حققناه من أداء مالي متميز، فضلاً عن ريادتنا في المبادرات الرقمية المتطورة، وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة».