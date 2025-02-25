مبيعات قياسية بمعرض دبي العالمي للقوارب

شهدت فعاليات الدورة الـ31 من معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأبرز عالمياً في مجال اليخوت الفاخرة ونمط الحياة البحرية، التي اختتمت أول من أمس، مستويات قياسية من مبيعات القوارب والمعدات البحرية والحوارات البنّاءة وتبادل الخبرات على مدار خمسة أيام.

واستقطب المعرض الزوار والجهات العارضة من أكثر من 60 دولة، ما يعكس مكانة دبي وجهة مفضلة للسياحة الترفيهية البحرية والأعمال التجارية.

كما سلط المعرض الضوء على القطاع البحري المزدهر في الإمارة، ليوفر منصة قيّمة لاستعراض الحرفية العالية في صناعة اليخوت وخدمات الوساطة ومشاريع التطوير العقاري، فضلاً عن أكثر تقنيات الملاحة البحرية تطوراً وغيرها الكثير.

وبرزت مكانة المعرض بصفته جهة رائدة للربط بين شركات تصنيع اليخوت الفاخرة وأصحاب الثروات، حيث باعت شركة Sunreef 5 يخوت من أسطولها، بما فيها اليخت ألتيما 55 ويخت صن ريف 60.

كما كشفت للمرة الأولى عن التصاميم الداخلية ليخت ألتيما 111، السفينة العصرية الفاخرة بطول 36.25 متراً، بعد ظهورها الأول، أخيراً، في مهرجان كان لليخوت.

وقال أرتور بولوتشانسكي، مدير العلاقات العامة لدى الشركة: «كشفنا خلال المعرض عن يخت ألتيما 55، أول يخوتنا المصنعة في دولة الإمارات، وهو ما شكّل لحظة مؤثرة بالنسبة لنا جميعاً.

وقد مثل هذا الطراز المبتكر تحدياً جديداً لكل فريق الشركة، كما أننا لمسنا انطباعات إيجابية على مستوى القطاع ومن الزوار على حد سواء، ما منحنا الحافز لمواصلة استثمارنا في بناء اليخوت ضمن دولة الإمارات».

وبدورها، أكدت شركة سان لورنزو، العلامة الإيطالية التي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 60 عاماً في مجال بناء السفن، أهمية حضور العلامة في المعرض، بما يتيح لها بناء شراكات مستدامة مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، بمن فيها المشترون الحاليون والجدد. و

قال غابرييل ستيلا، رئيس قسم المبيعات: «حققنا مبيعات ممتازة خلال المعرض، الذي قدم لنا نخبة من المشترين والعملاء المحتملين رفيعي المستوى. كما نُجري حالياً العديد من المفاوضات التي نتوقع إتمامها في الأسابيع المقبلة.

ويسرنا الإقبال الكبير على المنتجات الفخمة في هذه السوق، إذ يقيم معظم المشترين والعملاء المحتملين الذين قابلناهم خلال الفعالية في دبي».

وكشفت شركة جلف كرافت لتصنيع اليخوت بالإمارات عن سلسلة من الأنشطة العالمية والإقليمية خلال الفعالية.

كما استعرضت العلامة مجموعة من منتجاتها مثل يخوت ماجيستي ونوماد.

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «لطالما كان حضور الشركة سمة بارزة للمعرض لأكثر من ثلاثين عاماً، وقد استعرضنا هذا العام 18 سفينة، بما فيها 8 فعاليات إطلاق عالمية. وبرز في مشاركتنا بيع يخت من طراز ماجيستي 145، ما يعكس الطلب القوي في السوق على تصاميمنا المستقبلية لليخوت الفائقة.

كما كشفنا عن إطلاق مركز خدمات اليخوت الفائقة، المنشأة المتطورة القادرة على تخديم اليخوت التي يصل وزنها إلى 600 طن، في مبادرة ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت الفائقة.

كما نؤكد مواصلة التزامنا بالقطاع البحري من خلال إطلاق عدد من المبادرات الجديدة المصممة لدعم الجيل القادم من المبتكرين في عالم اليخوت».

وشهدت الدورة إطلاق قسم الوساطة العقارية الأول من نوعه في معرض دبي العالمي للقوارب، حيث استضافت المنطقة المخصصة لها في المرسى عدداً من عمليات وساطة بيع اليخوت الفاخرة على مدار الفعالية.