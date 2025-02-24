25.7 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» في 2024

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 25.7 مليار درهم عن عام 2024، كما سجلت ارتفاعاً قوياً في الإيرادات بنسبة 54.2 % لتصل إلى 92.7 مليار درهم، مقارنة بإيرادات 2023 البالغة 60.1 مليار درهم، ما يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة.

وأسهم الأداء القوي في قطاعات العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف، والضيافة والترفيه، في هذه النتائج المالية القوية، إلى جانب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في المشاريع وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. كما أسهم قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا في هذا النجاح، بالاستفادة من توجهات الأسواق والتقدم الرقمي السريع.

وحافظت الشركة على نهجها المنضبط والمدروس، حيث نفذت عمليات تخارج من أصول غير أساسية لتوجيه استثماراتها نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات قوية بهدف تعزيز المرونة المالية.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52 % مقارنة بإجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.8 مليار درهم، بفضل النتائج القوية عبر كافة قطاعات الأعمال الأساسية، والتوسع الاستراتيجي في المحفظة، والإدارة المنضبطة والمدروسة للأصول.

وتعكس الأرباح المسجلة العام الماضي التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة، وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.2 دراهم، تماشياً مع استراتيجية الشركة خلال 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 55.9 % ليصل إلى 244.4 مليار درهم، ما أرسى قاعدة صلبة للشركة العالمية القابضة لترسيخ موقعها المالي والارتقاء بحضورها وبصمتها الاستثمارية العالمية.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: يشكل الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال 2024 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعّال، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وإعادة الاستثمار في قطاعات حيوية ذات إمكانات نمو واعدة.

كما اتبعت الشركة نهجاً استراتيجياً ناجحاً لتنفيذ عمليات التخارج من عدد من الأصول الناضجة لرفد محفظتها باستثمارات جديدة ومبتكرة، والمضي بخطوات ثابتة للتحول إلى قوة استثمارية عالمية بارزة، عبر بناء شبكات حيوية متكاملة لتعزيز القيمة ودفع النمو وتجاوز الحدود التقليدية التي تفصل بين مختلف القطاعات لفتح آفاق استثمارية جديدة.

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: كان 2024 عاماً مفصلياً بالنسبة للشركة، حيث شهدنا العديد من التحولات والتطورات المهمة، والتي عكست جهودنا المستمرة للامتثال لأرقى معايير التميز وتحقيق مستهدفات رؤيتنا الاستراتيجية.

وركزنا خلال العام الماضي على تعزيز محفظتنا الاستثمارية بإعطاء الأولوية للاستثمارات الواعدة التي توفر أعلى قيمة وتولد تدفقات نقدية قوية وترفع مستوى مرونتنا المالية.

وأثبتنا قدرتنا على تحقيق النمو في جميع القطاعات، مستندين إلى إدارتنا المالية المنضبطة والمدروسة ونهجنا الطموح والمبتكر، ما رسخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً.

ونتطلع إلى المضي قدماً نحو المزيد من النمو خلال 2025 ومواصلة التركيز على جهود التوسع، والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية، والاستثمار في فرص وشركات تحقق لنا عوائد مرتفعة، بما ينسجم مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل.