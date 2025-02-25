68 % من سكان الإمارات يثقون في أوضاعهم المالية

أظهر استطلاع حديث أجرته YouGov بتكليف من شركة زيورخ العالمية للحياة في الإمارات أن 68% من سكان الإمارات واثقون في أوضاعهم المالية الحالية، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 79% بين من استشاروا خبراء ماليين، مما يؤكد دور التوجيه المالي في تعزيز الشعور بالأمان المالي.

وكشف الاستطلاع عن توقع 75% من السكان الحصول على مكافأة في عام 2025، في ارتفاع ملحوظ عن نسبة 68% المسجلة في عام 2024. ويعكس هذا الارتفاع تنامي التفاؤل إلى جانب تحول في السلوك المالي، حيث يزداد التركيز على التخطيط المالي الاستراتيجي وتعزيز الأمان المالي على المدى الطويل.

ومع اعتزام 68% من المشاركين ادخار جزء من مكافآتهم على الأقل، أصبح واضحاً أن مفهوم التخطيط المالي طويل الأجل يترسخ في جميع أنحاء المجتمع.

ويعكس هذا التوجه تنامي الثقة بالاقتصاد المحلي، حيث يشعر السكان بمزيد من الاستقرار والاستعداد للاستثمار في مستقبلهم.

وقال ديفيد دينتون-كارديو، رئيس قسم تطوير العروض في شركة زيورخ الدولية للحياة في الشرق الأوسط: «في ظل تزايد الوعي المالي بين مختلف الفئات العمرية، بات من الواضح أن سكان الإمارات يتبعون نهجاً أكثر استباقية في إدارة شؤونهم المالية.

ويلعب الشباب دوراً محورياً في هذا التحول، ما يعكس ترسيخ ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل كجزء من أسلوب الحياة.

ويجسد التوازن بين الادخار والإنفاق فهماً ناضجاً للرفاه المالي، حيث لا يقتصر الأمر على الاستعداد للمستقبل، بل يشمل أيضاً الاستثمار في التطور الشخصي وخوض تجارب حياتية غنية».

أصبح الجمع بين الادخار والإنفاق نهجاً شائعاً بين سكان الإمارات.

فمع تخطيط نسبة كبيرة منهم لتوفير جزء من مكافآتهم، يعكس توزيع هذه الأموال رؤية متوازنة ومدروسة.