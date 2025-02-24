الإمارات تطلق مبادرة لتحويل زيت الطهي المستعمل لوقود نظيف

دبي ــ البيان

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع «لوتاه للوقود الحيوي»، الرائدة في الاقتصاد الدائري، مبادرة لجمع زيوت الطهي المستخدمة في حاويات مخصصة من أجل تحويلها إلى وقود حيوي، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لتسريع التحول نحو المصادر المتجددة والنظيفة للطاقة، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للحياد المناخي.

تشكل المبادرة دفعة قوية لتشجيع الممارسات المستدامة، حيث سيتم توزيع حاويات متخصصة في مناطق مختلفة، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق جمع زيوت الطهي المستعملة ونقلها وتحويلها إلى وقود حيوي، ما يؤدي إلى التخفيف من الآثار البيئية الخطرة للتخلص من هذه الزيوت كنفايات، إضافة إلى تخفيف تأثيراتها السلبية على شبكة الصرف الصحي والصحة العامة. كذلك، تسهم المبادرة في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية تقليل الهدر وإعادة التدوير وتحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي نظيف وأقل كلفةً.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «تواصل دولة الإمارات مبادراتها المبتكرة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الحياد المناخي 2050، وتسهم شراكاتنا مع القطاع الخاص في تحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتسريع التحول إلى الحلول المستدامة. ويأتي إطلاق مبادرة جمع زيوت الطهي المستعملة في حاويات مخصصة من أجل تحويلها إلى وقود حيوي لتشجيع أكبر شريحة ممكنة من الأفراد والشركات على المشاركة الإيجابية في دعم الطاقة النظيفة».

وأشاد العلماء بتجربة «لوتاه للوقود الحيوي» في مجال إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة والتطور الذي حققته، الأمر الذي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات، مشيراً إلى المبادرات والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود للتعامل مع التغير المناخي مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والسياسة الوطنية للوقود الحيوي والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري التي تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، بما يقلل الانبعاثات الكربونية ويحسن الاستدامة البيئية.

تتماشى المبادرة مع أحدث التجارب العالمية الرائدة في تشجيع مشاركة الأفراد والعائلات والشركات في الممارسات المستدامة عبر توفير وسائل ميسورة لهم، وتحفيزهم للمشاركة. وتشكل زيوت الطهي المستعملة نسبة مقدرة من المواد الغذائية المهدرة التي يتم التخلص منها كنفايات وتطلق غاز الميثان الذي يؤدي لزيادة الاحتباس الحراري العالمي بشكل أكثر خطورة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: «تمثل هذه المبادرة الجديدة من وزارة الطاقة والبنية التحتية خطوة مهمة للغاية في تحفيز جهود الاستدامة والاقتصاد الدائري وتحفيز الابتكار، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في دعم الحلول المستدامة، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المتاحة والاستفادة منها بصورة فعّالة».

وأوضح أن المبادرة تسهم في توسيع شبكة جمع زيوت الطهي المستخدم من أجل الاستفادة منها في إنتاج وقود حيوي صديق للبيئة ومستدام، داعياً الأفراد والجهات للاستفادة من هذه المبادرة بهدف دعم الحلول المستدامة. وأكد أن هذه المبادرة تشكل حافزاً لشركة لوتاه للوقود الحيوي لتسريع ومضاعفة جهودها من أجل تحقيق أهداف السياسة الوطنية للوقود الحيوي في دولة الإمارات، التي أعدتها وتشرف على تنفيذها وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وتعمل السياسة الوطنية للوقود الحيوي على توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة، علماً بأن الاعتماد الكامل (100%) على وقود الديزل الحيوي يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من المركبات العاملة بمحركات الديزل.

وفي سياق جهود (لوتاه للوقود الحيوي) لتوسيع نطاق شبكة المزودين لزيوت الطهي المستخدم، وتسهيل المشاركة المجتمعية في المبادرات المبتكرة لتطوير الحلول الخضراء وتحفيز الاقتصاد الدائري، أطلقت الشركة مؤخراً تطبيقها الذكي (Lootah Biofuels ) عبر منصتي «أندرويد Android» و«آي أو إسiOS» لتشجيع الأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات على المساهمة في التخلص من زيوت الطهي المستخدمة، التي تشكل عبئاً على البيئة والصحة العامة، عبر جمعها وتحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة.

يتيح التطبيق الذكي، الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، للمستخدمين طلب خدمة جمع زيوت الطهي المستعملة مباشرة من المنازل، الأمر الذي يسهل على العائلات والأفراد التخلص من هذه الزيوت بطريقة آمنة وسهلة، كما يحصل المشاركون في جمع زيوت الطهي المستعملة لتحويلها إلى وقود حيوي على مقابل مالي يُضاف إلى محفظة إلكترونية مدمجة في التطبيق. ويحتوي التطبيق على حاسبة تتيح للمستخدمين تتبع ومعرفة كمية الزيوت التي شاركوا في جمعها بدقة، ما يعزز الوعي بأثرهم الإيجابي على البيئة.

تسعى شركة لوتاه للوقود الحيوي لزيادة نسبة إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 80% خلال السنوات المقبلة، مقارنةً بنسبة أقل من 50% في الوقت الحالي. ومنذ انطلاقها في العام 2010، تقوم (لوتاه للوقود الحيوي) بتوسيع نطاق شبكة المزودين التي تضم عدداً كبيراً من المؤسسات خاصة في قطاع الضيافة والمطاعم، ويصل إجمالي زيوت الطهي المستعملة التي يوفرها أكبر 10 شركاء إلى أكثر من 300 ألف لتر شهرياً.