قام خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، بزيارة مصنع ما هوا في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي. وقد شكلت هذه الزيارة لما هوا التابعة لشركة بينونة لتقنيات توليد المياه، وهي الشركة المتخصصة في مجال توفير تكنولوجيا المياه المستدامة في الإمارات، فرصة مهمة للتعاون المحتمل بين نادي كرة القدم وشركة توليد المياه المبتكرة.

وقد استقبل رئيس مجلس إدارة «ما هوا» خديم عبدالله الدرعي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا لشركة ما هوا، خوان لابورتا. وقد وفرت الزيارة فرصة لمناقشة سبل التعاون المحتمل بين الطرفين، بما يتماشى مع النهج الاستراتيجي لشركة ما هوا للشراكة مع المنظمات الملتزمة بالاستدامة والرفاهية.

تستخدم شركة ما هوا، وهي شركة إماراتية متخصصة في توفير حلول مستدامة للمياه، تقنية تحويل الهواء إلى الماء الحاصلة على براءة اختراع لإنشاء مياه شرب عالية الجودة. يقلل هذا النهج المبتكر من الاعتماد على مصادر المياه التقليدية وسلاسل التوريد كثيفة الكربون والنفايات البلاستيكية. وقد تم إطلاقها في عام 2023 وهو «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، الأمر الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة ويتماشى مع أهداف الاستدامة في الدولة.

خلال زيارة خوان لابورتا لمصنع ما هوا، تم تسليط الضوء على جوانب رئيسية، مؤكدة على إمكانية إقامة تحالف مشترك. حيث احتلت المناقشات حول التعاون مركز الصدارة، حيث استكشف السيد لابورتا وقيادة ما هوا السبل لتعزيز الاستدامة والعادات الصحية بشكل مشترك. كما كانت الزيارة فرصة لعرض تقنية تحويل الهواء إلى الماء المبتكرة لشركة ما هوا، وتسليط الضوء على دورها كمزود للحلول للمستقبل. وفي إطار تعزيز الأسس لشراكة محتملة، أظهر كل من نادي برشلونة وشركة ما هوا التزاماً مشتركاً بالمسؤولية البيئية.

وقال خديم عبدالله الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة ما هوا: «يشرفنا أن نستضيف السيد خوان لابورتا في مصنعنا، وأن نستكشف التعاون المحتمل بين مؤسستينا. تلتزم شركة ما هوا بتوفير حلول مياه مستدامة تساهم في كوكب أكثر صحة، ونعتقد أن الشراكات مع كيانات ذات تفكير مماثل مثل نادي برشلونة أمر بالغ الأهمية في تحقيق هذه الرؤية».

وقال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة: «أنا معجب بالتكنولوجيا المبتكرة لشركة ما هوا والتزامها بالاستدامة. لقد فتحت هذه الزيارة إمكانيات مثيرة للتعاون، وأتطلع إلى استكشاف كيف يمكننا العمل معاً لتعزيز المسؤولية البيئية».

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