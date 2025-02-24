إطلاق مشروع «15 كاسكيد» بتكلفة 700 مليون درهم في دبي

أعلنت «إيمان للتطوير العقاري»، عن إطلاق مشروع «15 كاسكيد» من «فرزاتشي سيراميك»، مشروع سكني متعدد الاستخدامات بقيمة 700 مليون درهم، ويتوقع استكماله في الربع الثالث من عام 2028.

ويقع «15 كاسكيد» عند بوابة مدينة دبي موتور سيتي، ويضم 442 وحدة مُصممة بعناية، ومن المتوقع استكماله في الربع الـ3 من عام 2028.

وأعرب «إسماعيل مارفاني»، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمان للتطوير العقاري»، عن حماسه للمشروع، قائلاً: «يمثل إطلاق «15 كاسكيد» من «فرزاتشي سيراميك»، فصلاً جديداً مثيراً لشركة إيمان. مع تصميمه المتميز، ويسعدنا أن نتعاون مع «فرزاتشي سيراميك» مرة أخرى، لدمج طابعها الجمالي الخاص في كل تفصيلة من تفاصيل المشروع من أجل ابتكار مساكن تجمع بين الجاذبية البصرية المذهلة والوظائف العملية المتفوقة».

وعلّق متحدث باسم شركة «فرزاتشي سيراميك»، قائلاً: «إن تعاوننا مع إيمان للتطوير العقاري في مشروع «15 كاسكيد» هو تجسيد للتميز في التصميم. حيث تتماشى الرؤية المعمارية وراء هذا المشروع بشكل مثالي مع التزام «فرزاتشي سيراميك» بالرقي والانسيابية والفخامة الخالدة. ويسعدنا أن نجلب خبرتنا في التصميم إلى هذا المشروع السكني الاستثنائي، لتوفير تجربة معيشة فريدة وغامرة».