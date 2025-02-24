إيمريك لابورت.. ثالث أيقونة عالمية تمتلك بنتهاوس في «بوغاتي ريزيدنسز»

تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسكن الفاخر، فقد أعلن نجم كرة القدم الدولي «إيمريك لابورت» انتقاله إلى نادي مالكي البنتهاوس في «بوغاتي ريزيدنسز» من بن غاطي، ليصبح بذلك ثالث شخصية دولية تختار هذا المشروع المتميز، بعد مغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي ونجم كرة القدم نيمار جونيور.

يلعب لابورت في مركز الدفاع بنادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين ويمثّل المنتخب الإسباني.

يُعد «بوغاتي ريزيدنسز» من بن غاطي أول مشروع سكني في العالم يحمل علامة بوغاتي، ويقدم مجموعة من التصاميم الاستثنائية؛ إذ لا يتشابه طابق مع آخر، ليحتضن 182 بنتهاوس و«سكاي مانشن» بتصاميم هندسية فريدة، كما يضم أول شاطئ مستوحى من أجواء الريفييرا في المنطقة، إضافةً إلى مصاعد خاصة للسيارات تتيح للمالكين عرض سياراتهم الفاخرة داخل وحداتهم.

ويؤكد اختيار لابورت لهذا المشروع مكانته البارزة بين نخبة العملاء، حيث يجمع بين الابتكار المعماري والرفاهية الاستثنائية. وفي هذا السياق، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي للتطوير»: «يشرفنا انضمام إيمريك لابورت إلى مجتمع «بوغاتي ريزيدنسز». إن اختياره للاستثمار في مشروعنا يُبرهن على التزامنا الراسخ بإنشاء صروح عقارية رائدة تمزج بين التصميم المتقدّم، والوظائف العملية، والخصوصية العالية، لتلبي تطلعات أكثر العملاء تميزاً حول العالم».

وتعزز هذه الخطوة السمعة المرموقة التي تحظى بها دبي بين المشاهير وأصحاب الثروات، في ظل الطلب المتواصل على العقارات الفاخرة، ما يدعم دور الإمارة كوجهة عالمية رائدة في القطاع العقاري.