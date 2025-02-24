«الشارقة الإسلامي» ينجح في إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار وسط تحديات السوق

أكد مصرف الشارقة الإسلامي مجددًا على مكانته القوية في الأسواق المالية من خلال التسعير الناجح للصكوك بقيمة 500 مليون دولار بتاريخ 19 فبراير 2025، بعائد 5.20% وهو ما يعادل هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات.

على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، استقطب الإصدار طلبًا استثنائيًا من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلبات 1.7 مليار دولار، أي أكثر من 3.4 ضعف حجم الطرح. وتميزت عملية التوزيع بمشاركة واسعة النطاق من مستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، مما يعكس الثقة العميقة في قوة مصرف الشارقة الإسلامي والمرونة التي يتمتع بها قطاع الصكوك الإسلامية.

من جهته، صرّح محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، قائلاً: «تُعد أنشطة أسواق رأس المال جزءًا أساسيًا من استراتيجية تمويل المصرف، والتي نجحنا في تنفيذها منذ عام 2006. ويُعد هذا الإصدار هو الإصدار التاسع للصكوك، مما يعزز سمعة المصرف كجهة إصدار موثوقة وثابتة في سوق الصكوك العالمية. ويمتلك المصرف حاليًا ثلاثة إصدارات قائمة من الصكوك تستحق في 2025 و2029 و2030».

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي، أنه رغم الظروف الصعبة التي يشهدها السوق، فإن الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين مكّن مصرف الشارقة الإسلامي من تخفيض هامش التسعير بمقدار 35.2 نقطة أساس ليصل إلى هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات. كما أكد على النهج الاستراتيجي المدروس والتنفيذ المنضبط للمصرف، الذي ساهم في تحقيق نتائج متوازنة على الرغم من الضغوط الخارجية في السوق.

كما أعرب أحمد سعد عن خالص تقديره لمديري الإصدار الرئيسيين ومديري الاكتتاب على إسهاماتهم القيمة، وتنفيذهم السلس للصفقة، وقدرتهم على جذب مستثمرين دوليين من الفئة الممتازة، مما يعزز من مكانة مصرف الشارقة الإسلامي في الأسواق المالية.