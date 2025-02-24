انفستكورب كابيتال ستستثمر في «إيبيبولي» الإيطالية لحلول الدفع البديلة

أعلنت انفستكورب كابيتال وهي مستثمر في الأسواق الخاصة ومجال الاستثمارات البديلة، أنها وافقت على الاستثمار في «إيبيبولي» Epipoli، الشركة المتخصصة والسريعة النمو عالمياً في مجال حلول الدفع البديلة. وكانت مجموعة انفستكورب قد أعلنت في وقت سابق من هذه السنة أنها وقعت اتفاقًا نهائيًا للاستحواذ على «إيبيبولي» من شركة الاستثمار «بريغال مايلستون» Bregal Milestone ومن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبيبولي»، غايتانو جانيتّو، الذي سيواصل قيادة الشركة. وجدير بالذكر أنه لم يتم الإفصاح عن شروط الصفقة التي تبقى خاضعة للشروط التنظيمية المعتادة وغيرها من شروط الإغلاق.

تتخذ شركة «إيبيبولي» من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها، وقد أسسها غايتانو جانيتّو عام 2000. وطورت الشركة أكبر برنامج لإدارة العلاقات مع العملاء وبرامج الولاء في إيطاليا، يضم أكثر من 6 ملايين مستهلك. وأطلقت خطّ بطاقات الهدايا عام 2006، وأصدرت أول بطاقة «ماستركارد» مدفوعة مسبقاً في إيطاليا عام 2012، مما عزز مكانتها الرائدة في السوق. وتعمل الشركة اليوم مع ملايين العملاء وآلاف الموزعين ومئات تجار التجزئة، وتملك خبرة فريدة في أسواق التجزئة، برقم أعمال يبلغ نحو 400 مليون يورو. وتعمل «إيبيبولي» في مجال المدفوعات ومكافآت الموظفين وخدمات التفاعل مع العملاء.

سيساعد استثمار انفستكورب كابيتال شركة «إيبيبولي» على تسريع خطط نموها بشكل أكبر مع استمرارها في بناء منصة المدفوعات والخدمات وتوسيع عروضها لمزيد من العملاء داخل إيطاليا وعلى المستوى الدولي.

منذ الاستثمار الأولي لشركة «بريغال مايلستون» عام 2019، شهدت «إيبيبولي» تحوّلاً في مسار نموها، بحيث عززت تدريجياً ريادتها في سوق مرجعية كبيرة وسريعة النمو، في حين زادت إيراداتها الإجمالية 4 أضعاف وأنجزت ثلاث عمليات استحواذ في إيطاليا وسويسرا.

بعد إتمام الاستثمار في «إيبيبولي»، تكون انفستكورب كابيتال قد وظّفت 280 مليون دولار من الاستثمارات منذ بداية السنة المالية للشركة. ويتماشى نشاط الاستثمار مع نموذج أعمال الشركة والتزامها بالسعي إلى توزيع أرباح قوية نصف سنوية لا تقل عن 8% سنويًا.

تعليقاً على ذلك قال تيم مطر، الرئيس التنفيذي لشركة انفستكورب كابيتال: «من خلال خبرة انفستكورب العريضة في مجال التكنولوجيا ومساعدتها للشركات على التوسع عالمياً، سنعمل على دعم «إيبيبولي» في تعزيز حضورها الدولي عبر أوروبا. ويوضح استثمارنا التزام انفستكورب كابيتال بتحديد فرص النمو واستهدافها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة للمساهمين«.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة انفستكورب كابيتال:»نحن ملتزمون بإجراء استثمارات ذات عائدات جذابة، ومكانة «إيبيبولي» القيادية في مجال المدفوعات البديلة في السوق الإيطالية هي تجسيد مثالي لهذه الاستراتيجية».