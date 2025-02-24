«فلاي دبي» تحقق أرباحاً قياسية بقيمة 2.2 مليار درهم

كشفت الشركة عن نتائجها المالية القياسية والتي تعد الأعلى في تاريخ الناقلة منذ إنطلاقتها قبل 15 عاماً. وحققت الناقلة أرباحاً صافية قبل الضرائب بلغت 2.5 مليار درهم (674 مليون دولار أمريكي)؛ بنمو بلغ 16% مقارنة بالعام الذي سبقه 2023 فيما بلغ إجمالي العائدات 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار أمريكي)؛ بنمو بلغ 15% مقارنة بـ 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي) في العام 2023. وجاء هذا الإنجاز الجديد بفضل قوة شبكة الناقلة وتنوعها بالإضافة إلى نموذج أعمالها القوي والمرن. ​

وبلغت الأرباح بعد الضريبة 2.2 مليار درهم (611 مليون دولار أمريكي).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "تواصل فلاي دبي التفوق والوصول إلى آفاق جديدة عاماً بعد عام. فخلال وقت قصير، برزت الناقلة كلاعب محوري في صناعة الطيران في دبي والمنطقة، إنطلاقاً من نموذج أعمالها الذي يستند إلى أسس متينة وإلتزام راسخ بدعم رؤية دبي الاقتصادية والسياحية."

وأضاف سموه: "أسهم بناء روابط جوية مع الأسواق المهمة ولا سيما الوجهات والأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وواحدة من أكثر المدن إتصالًا في العالم. قد أثبتت فلاي دبي تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تخدمها، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة والسياحة، أظهرت مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، مما جعلها عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي في تلك الأسواق."

وأكمل سموه: "تتمتع فلاي دبي بمكانة متميزة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام ونجاح مستمر في المرحلة المقبلة من مسيرتها، حيث تواصل توسيع نطاق عملياتها وتستثمر في الابتكار للإرتقاء بتجربة العملاء في السنوات المقبلة، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي أرسى الإطار لتوفير بيئة آمنة مستدامة، وسياسات تقدمية بنية تحتية عالمية تسهم في تعزيز النجاح."

نمت أرباح فلاي دبي التشغيلية قبل إقتطاع الفوائد و الضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) بنسبة 15% لتصل إلى 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس التركيز القوي للشركة على الكفاءة التشغيلية و التكلفة و التحول الرقمي فضلاً عن الاستثمار المستمر في تحسين تجربة العملاء. وشكلت تكلفة الوقود 28% من إجمالي تكاليف التشغيل في العام 2024 مقارنة بـ ​ 32٪ في العام 2023 بسبب إنخفاض متوسط سعر الوقود. و بلغ إغلاق قيمة النقد والرصيد المصرفي للشركة (بما في ذلك مخصصات تسليم الطائرات PDP) 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي).

نقلت الشركة 15.4 مليون مسافر في العام 2024، بنمو بلغ 11٪ مقارنة بعام 2023. ونمت السعة الإجمالية المقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASKM) بنسبة 10٪ فيما نما معدل عامل حمولة الركاب بنسبة 1.2 بالمائة. وزاد العائد على المسافرين بنسبة 1% مدفوعاً بالطلب المتزايد على السفر بغرض العمل والترفيه حول مختلف وجهات الناقلة. وزاد الإقبال على درجة الأعمال في فلاي دبي بنسبة 18% عبر شبكة الناقلة، ونقلت ما يقارب نصف مليون مسافر في عام 2024.

و قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، حول هذه النتائج القياسية: "النتائج المالية التاريخية التي حققناها للعام الرابع على التوالي هي شهادة على قدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا والتغلب على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال التخطيط المستقبلي، والاستفادة من قوتنا للتكيف و التطور مع الإحتياجات المتغيرة للسوق و العملاء. ويظل نهجنا التعاوني مع الشركاء الاستراتيجيين ومرونة تحركنا من المحركات الرئيسية وراء هذا النجاح، فضلاً عن الجهد الجماعي وروح الفريق التي يتحلى بها موظفو الناقلة و دورهم الفاعل و لأساسي في تحقيق ذلك."

شبكة الناقلة: إضطرت الناقلة إلى إعادة التقييم في خطط تنمية وجهاتها ومراجعة أعداد الرحلات عبر الشبكة للتكيف مع التحديات المستمرة في جدوال تسليم الطائرات الجديدة في العام 2024. وعلى الرغم من التأجيل في خطط التوسع، نمت شبكة وجهات فلاي دبي في العام الماضي إلى 131 وجهة في 55 دولة، منها 97 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات جوية مباشرة إلى دبي أو الإمارات. أعادت الناقلة تشغيل عملياتها في الجوف في المملكة العربية السعودية و سوتشي في روسيا. كما حافظت الشركة على نهجها بإفتتاح الأسواق غير المخدومة بإضافة عشر وجهات جديدة في بايراوه في نيبال، وبازل في سويسرا، وكرمان وجزيرة كيش في إيران، ولاهور وإسلام أباد في باكستان، ومومباسا في كينيا، و بينانغ ولانكاوي في ماليزيا، و البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

و استمرت الناقلة في تشغيل وجهاتها الصيفية الموسمية خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية سبتمبر، وجذب المزيد من المسافرين إلى وجهاتها التسع التي تخدمها الناقلة.

الأسطول: بحلول نهاية ديسمبر، بلغ عدد الطائرات في أسطول فلاي دبي 88 طائرة، بمتوسط عمر الأسطول 5.3 سنوات. تسلمت فلاي دبي أربع طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في النصف الأول من العام 2024 و التي كانت من المتأخرات من السنوات السابقة واجهت تأخيرات واسعة في جدول التسليم ولم تتسلم الناقلة أي من الطائرات التي كان من المقرر تسليمها في العام 2024 بسبب إستمرار التحديات المتعلقة بجدول بوينغ للتسليمات. مددت الناقلة عقد الإيجار لأربع طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد والتي كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين.

يبلغ إجمالي طلبيات فلاي دبي 127 طائرة بوينغ 737 يتوقع أن تتسلمها الناقلة على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر والتي كانت أول طلبية من الطائرات عريضة البدن بقيمة 11 مليار دولار أمريكي إعتبارا من عام 2027.

الإستدامة: تلتزم فلاي دبي بدعم رؤية دولة الإمارات للوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) بحلول عام 2050، وفي ظل محدودية الحلول القابلة للتطبيق حالياً للحد بشكل كبير من إنبعاثات الكربون في الصناعة، تواصل فلاي دبي الإعتماد على أسطولها من طائرات 737 ماكس 8 لتحقيق خفض انبعاثات الكربون بسبب كفاءة إستهلاك الوقود بنسبة 14٪ مقارنة بسابقتها. و يتزامن ذلك مع الإستثمار الكبير في أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتبني بيئة العمل الخالية من الأوراق والتحول الرقمي في الشركة.

تجربة العملاء: أطلقت فلاي دبي مشروعاً لتحديث أسطولها بملايين الدولارات في يناير 2024 لتجديد كامل مقصورات طائراتها من طراز بوينغ 800-737 الجيل الجديد وعددها 25 طائرة وأنجزت حتى اليوم تحديث 17 طائرة من خلال تركيب مقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى سرير مسطح والجيل الحديث من مقاعد الدرجة السياحية التي تعكس منتجات المقصورة على طائراتها الأحدث. كما تم تجهيز جميع الطائرات التي تم تحديثها بنظام ترفيه على متن الطائرة لضمان تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين عبر الأسطول.

في النصف الثاني من العام، إفتتحت الناقلة مكاتب جديدة مخصصة لإنجاز إجراءت السفر لمسافري درجة الأعمال وصالة جديدة لدرجة الأعمال في المبنى 2 بمطار دبي الدولي. ويؤكد الاستثمار الكبير إلتزام فلاي دبي بتعزيز تجربة عملائها سواء في الأجواء أو على الأرض. كما نفذت الناقلة عدداً من التحسينات على متن الطائرة بما في ذلك قوائم الطعام ومحتوى الترفيه على متن الطائرة.

إتفاقيات الشراكة: واصلت فلاي دبي إبرام إتفاقيات مع شركات طيران جديدة لتوسيع شبكة شركائها مع شركات الطيران التجارية الرمز المشترك في عام 2024، وقعت الشركة إتفاقيات جديدة مع كوندور والخطوط الجوية السريلانكية و طيران باتيك ولدى الشركة اليوم 36 إتفاقية تجارية بالإضافة إلى ثلاث إتفاقيات رمز مشترك مع طيران كندا و طيران الإمارات ويونايتد إيرلاينز.

واستفاد ما يقارب من 2.3 مليون مسافر من شراكات الرمز المشترك برحلات ربط سلسلة عبر شبكة طيران الإمارات وفلاي دبي المشتركة التي تضم 235 وجهة في 101 دولة عبر مركز الطيران في دبي في العام 2024.

قوتنا العاملة: لوضع الأسس لمزيد من النمو، أدت حملة التوظيف المستمرة في مختلف أقسام الشركة إلى زيادة قوتها العاملة إلى 6,089 موظفاً. واصلت الشركة الإستثمار في قدراتها الداخلية ومواصلة التطوير في برامجها التدريبية بما في ذلك برنامج تدريب الكوادر الإماراتية، برنامج التدريب الهندسي، برامج التنمية الوطنية المختلفة في الشركة. حصلت فلاي دبي على شهادة إعتماد مركز تدريب إختبار مهندسي وفنيي صيانة الطائرات من الهيئة العامة للطيران المدني (CAR 147) في ديسمبر 2024.

جوائز تقديرية: في عام 2024، حصلت فلاي دبي على تصنيف أربع نجوم "كأفضل شركة طيران تجارية" من قبل أبيكس وهي شهادة على تطور نموذج أعمالها على مر السنين. كما تم إختيارها "كأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط بالإضافة إلى حصولها على جائزة "الابتكار الاستثنائي في المنتجات والخدمات" من جوائز الإبتكار في مجال الطيران.

نظرة على العام 2025

في تعليقه على توقعات عام 2025، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نتطلع إلى أداء إيجابي آخر هذا العام. لقد أرسينا أسساً قوية لمزيد من النمو. تتأثر خططنا الاستراتيجية بشكل كبير بقدرة الشركات المصنعة على الإلتزام بوعدها بإعادة جداول تسليم الطائرات إلى المسار الصحيح تسوية المتأخرات من الطائرات. ستتسلم فلاي دبي 12 طائرة بوينغ 737 جديدة في العام الجاري 2025 لمواصلة تنمية أسطولها وإستبدال بعض طائراتها الحالية ودعم خطط توسيع شبكتها.

نحن على دراية جيدة بإدارة التحديات الخارجية مثل إرتفاع معدلات التضخم وإنقطاعات سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية. سينصب تركيزنا على التحول والابتكار من خلال المزيد من الاستثمار في التقنيات التي ستدعم جهودنا في الإستدامة تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدراتنا الداخلية. نتطلع إلى تحقيق المزايا الكاملة لمركز فلاي دبي الجديد لتدريب الطيارين وتنمية قدراتنا الداخلية مع إطلاق برنامج تدريب طاقم الطائرة (CCTO) بالإضافة إلى برنامج رخصة طيار النقل الجوي (ATPL). ​

يبقى عملاؤنا هم أولويتنا في كل ما نقوم به. هناك عدد من المشاريع قيد التنفيذ والتي ستشهد نقل تجربة عملائنا إلى مستوى جديد في كافة المجالات. نتوقع إستمرار الطلب الكبير على السفر، وقد تطورَ نموذج أعمالنا على مر السنين لتلبية هذا الطلب توفير منتجات خدمات عالية تلائم سعينا نحو تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للرحلات.