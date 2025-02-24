«ويسترن إنترناشيونال» تتوسع في سلاسل التجزئة في الامارات

افتتحت شركة مجموعة ويسترن إنترناشيونال، التي تدير واحدة من أكبر شبكات البيع بالتجزئة المكونة من 149 متجراً للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تحت العلامتين التجاريتين «نستو» و«مارك & سيف»، متجرها السابع عشر لبيع التجزئة بأسعار معقولة «مارك & سيف» في عجمان، والذي سيلبي احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع ويساعدهم على توفير المزيد بإنفاق أقل.

وتدير الشركة 133 هايبر ماركت نستو كبير الحجم و16 متجر كبير متوسط الحجم تحت العلامة التجارية «مارك & سيف». وهذا هو المتجر السابع عشر للعلامة التجارية «مارك & سيف» ومتجر التجزئة رقم 150 في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

تُدار متاجر «مارك & سيف» بواسطة 2500 محترف، وتعرض وتبيع 10,000 منتج أساسي للمنزل والاحتياجات اليومية في إطار واحد. تم إطلاقها كمفهوم في عام 2022، وتوفر متاجر التجزئة «مارك & سيف» منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، أو ببساطة «رفاهية بأسعار معقولة».

وقال ك. ب. بشير، رئيس مجلس إدارة مجموعة ويسترن إنترناشيونال: «باعتبارنا واحدة من أسرع شبكات التجزئة نمواً في الشرق الأوسط، فإننا نركز على خدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على انخفاض تكاليفنا الإجمالية. وقد أصبح هذا يشكل تحدياً بسبب ارتفاع تكاليف إدارة عملية البيع بالتجزئة مع الآلاف من المحترفين. ومع ذلك، فإن شعارنا هو تقديم المزيد بأقل تكلفة وسنستمر في خدمة العملاء بشكل أفضل لضمان قدرتهم على توفير المزيد من المال».

متاجر التجزئة «مارك & سيف» هي وجهة تسوق شاملة لجميع احتياجات التسوق، وتغطي البقالة والأزياء ومنتجات الصحة والجمال ومستحضرات التجميل والديكور المنزلي والإلكترونيات وأدوات المطبخ والألعاب والقرطاسية والوجبات الخفيفة والهدايا بالإضافة إلى الأحذية وما إلى ذلك.

يمثل اسم «مارك» معيارًا للجودة والتوفير، بينما يسلط «سيف» الضوء على التزامه بتقديم أسعار معقولة تساعد المستهلكين على التوفير في كل مرة يتسوقون فيها في متاجر «مارك & سيف». بالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق متاجر «مارك & سيف» بشراء وتوريد المنتجات بكميات كبيرة - مباشرة من المصانع الشريكة في الصين والهند وتركيا وأوروبا والشرق الأقصى، مما يضمن أدنى الأسعار الممكنة لعملائنا.

«مارك & سيف» هي علامة عالمية في مجال البيع بالتجزئة، ولديها فروع في دبي وأبو ظبي والشارقة وعجمان في الإمارات. وقد نجحت في التوسع إلى الرياض والإحساء والخبر في المملكة العربية السعودية، والمعبيلة والبركاء والخوض في عُمان، والفحيحيل والعباسية والضجيج في الكويت. وتخطط الشركة لافتتاح أول متاجرها في قطر قريبًا.

هناك مشاريع مرتقبة كثيرة من المتاجر الجديدة قيد الإنشاء أو التشطيب في الموقع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع الشركة وحلول عام 2030 افتتاح ما يصل إلى 500 متجر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وقال نواس ك. ب.، مدير مجموعة ويسترن إنترناشيونال: «من أجل تقديم قيمة أكبر مقابل المال، نعمل باستمرار على تنويع مصادر الموردين لدينا، وخفض التكاليف من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ونظل ملتزمين بالنمو السريع لتحقيق هدف النمو الذي تصوره رئيس مجلس إدارة المجموعة، والذي سنلتزم بتحقيقه.»