مفاجآت صيف دبي تتواصل بفعاليات وعروض مميزة

تتواصل فعاليات وعروض مفاجآت صيف دبي 2025، لتهدي سكان الإمارة وزوارها باقة من أروع الفعاليات والتجارب المتميزة خلال أغسطس الجاري.

حيث يمكن للعائلات هذا الأسبوع الاستمتاع بعرض طبق بـ10 دراهم، الذي يتم تقديمه للمرة الأولى، وفعالية قهوة بيتس المميزة، وعودة «عالم مدهش» إلى القاعات من 4 حتى 7 بمركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى تخفيضات وعروض فورية حصرية.

وتقدم المفاجآت هذا الأسبوع فعاليات ركوب الدراجات الهوائية، وسباقات الجري الداخلية، وهدايا جديدة رائعة لصيف ممتع. وانطلقت تخفيضات صيف دبي الكبرى من 18 يوليو الماضي وتستمر حتى 10 أغسطس الجاري في أنحاء المدينة.

حيث تقدم التخفيضات أقوى العروض لهذا الموسم لدى أكثر من 800 علامة تجارية وما يزيد على 3000 متجر، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 90% حتى 10 أغسطس.