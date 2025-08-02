مستثمرو الإمارات يقودون التحول العالمي في إدارة الثروات

يتصدر المستثمرون من أصحاب الثروات في الإمارات مشهد التحول العالمي في إدارة الثروات وفق تقرير بنك «HSBC» بعنوان «لمحة عن المستثمرين الأثرياء 2025» يسلط الضوء على كيفية تجاوز المستثمرين المقيمين في الإمارات للمتوسطات العالمية في مستويات الثقة والمرونة، إضافة إلى تعميق انخراطهم في التعامل بالأصول البديلة والفرص الدولية.

وتُظهر البيانات إقبالاً متزايداً على التنويع عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية والاتجاه للذهب والاستثمارات البديلة، ويقود المستثمرون من الشباب، وخاصة جيل «زد» Z، التحول.

حيث قاموا بمضاعفة مخصصاتهم المالية للاستثمار في الأصول البديلة 3 مرات الأشهر الـ12 الماضية. ويتوقع 50% من أصحاب الثروات حول العالم حيازة استثمارات بديلة في محافظهم الاستثمارية 2026 أي ضعف مستوى الحيازة الحالي، مع 3 من كل 10 صرّحوا بأنهم سيستثمرون في الأسواق الخاصة.

وانخفضت المخصصات النقدية في المحافظ المالية في الإمارات إلى 13% فقط، وهي أدنى نسبة عالمياً وأقل من المتوسط العالمي البالغ 20%، ما يدل على توجه المستثمرين لتوظيف أموالهم.

وتُظهر البيانات المستخلصة من الإمارات ارتفاع مخصصات الذهب بمقدار 5 نقاط، حيث يخطط 57% من المستثمرين الأثرياء للاستثمار في الذهب، بينما يهتم ما يقرب من 4 من كل 10 منهم بالتداول بالأصول الذهبية المرمزة (رقمية). ويمتلك 36% من الأثرياء بدائل استثمارية، مثل صناديق الأسواق الخاصة وصناديق التحوط، بزيادة 4% عن العام الماضي.

ويتصدر المستثمرون في الإمارات البيانات العالمية من حيث مستويات الثقة، حيث يثق 86% في القدرة على تحقيق أهدافهم قصيرة المدى مقابل81% عالمياً، بينما يثق 78% منهم في تحقيق أهدافهم متوسطة المدى (مقابل 72% عالمياً).

وقال دينيش شارما، رئيس إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية (IWPB) في الشرق الأوسط: «تُظهر نتائج أبحاثنا أن المستثمرين في الإمارات لا يركزون على الفرص المحلية مثل امتلاك العقارات السكنية فقط، بل يعتمدون أيضاً أسلوب تنويع الاستثمار على المستوى الدولي، حيث تعتبر أمريكا وبريطانيا من بين أسواقهم الخارجية المفضلة».

ويخطط 56% من المستثمرين الأثرياء في الإمارات لتوسيع مجالاتهم الاستثمارية على المستوى الدولي، وهي نسبة أعلى من أي سوق أخرى ضمن الاستطلاع.