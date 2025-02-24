مصادقة 23.75 ألف وثيقة بغرفة تجارة دبي في 2024 بنمو 11.3 %

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بمصادقة 23,75 ألف وثيقة خلال عام 2024 بنمو بنسبة 11.3 % مقارنة بعدد الوثائق المصدقة خلال العام 2023.

وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق هي: خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 64 فئة من الوثائق. وخلال عام 2024 قامت الغرفة بإنجاز 21,716 معاملة تصديق على صحة التوقيع بنمو 13.9 % على أساس سنوي، كما قدمت خدمة التصديق على مستندات طبق الأصل لـ 1835 وثيقة، وأنجزت 201 معاملة توثيق للمستندات خلال العام الماضي.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تقديم خدمات متكاملة بإجراءات مبسطة وفعالة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص، ومن ضمنها خدمة التصديق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بهذه الخدمة المهمة».

وشملت الوثائق الأكثر طلباً لخدمة التصديقات خلال العام 2024 كلاً من رسائل «إلى من يهمه الأمر»، والتي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تلتها تقارير المدققين في المرتبة الثانية، وجاءت الشهادات ثالثاً ومن ثم الفواتير رابعاً، وحلت الاتفاقيات في المرتبة الخامسة، تلتها خطابات التفويض في المرتبة السادسة، ومن ثم عقود الوكالات سابعاً والتصديق على مستندات طبق الأصل ثامناً، ومن ثم الرخص والوكالات القانونية.

وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات ضمن قائمة الوثائق العشر الأكثر طلباً لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات خلال العام 2024 نمواً على أساس سنوي بنسبة 43%، تلتها رسائل «إلى من يهمه الأمر» التي سجلت نمواً بنسبة 9 %.

وتحرص غرفة تجارة دبي على تقديم خدمة التصديق عبر موقعها الإلكتروني مع تبسيط العمليات والإجراءات التجارية، من خلال التصديق وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز مصداقية المستندات الرسمية ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونياً ساعة عمل واحدة فقط، مما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.