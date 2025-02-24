«سلطة دبي البحرية» تستقبل 30 ألف زائر بالمعرض العالمي للقوارب

اختتمت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها بمعرض دبي العالمي للقوارب 2025، المعرض الدولي المتخصص بالقطاع البحري، الذي استضافته أخيراً الواجهة البحرية «دبي هاربر» واختتم أمس، وذلك وسط إقبال من جانب أكثر من 30 ألف زائر للاطلاع والتعرف إلى الخدمات المقدمة وآخر الابتكارات والمشروعات المعروضة في القطاع البحري.

وزار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، منصة سلطة دبي البحرية خلال فعاليات الافتتاح باليوم الأول للمعرض بحضور سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كما زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، منصة المؤسسة للاطلاع على محفظة المشاريع التي تقدمها السلطة لصالح مستثمري ورواد القطاع البحري في إمارة دبي على النحو الذي يقدم تجربة متميزة للمقيمين والزائرين من أصحاب القوارب واليخوت لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية.

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن السلطة البحرية تفتخر بتدشين مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي، بالتعاون مع 3 من شركائها الاستراتيجيين، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المناطق الساحلية والجزر الصناعية، بما يواكب التطور المستمر للقطاع البحري في الإمارة، مضيفاً أن مشاركة السلطة تأتي ضمن مساعيها نحو تنظيم القطاع البحري في مياه دبي وتقديم العديد من التسهيلات لتيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة البحرية والرياضات المائية الترفيهية في مياه دبي.

وخلال أيام المعرض، وفّرت السلطة خدمة التقديم الإلكتروني لإصدار أو تجديد رخص قيادة الوسائل البحرية، ما سهّل على الزوار استكمال إجراءاتهم بسلاسة. وقد أسفرت هذه المبادرة عن إصدار نحو 45 رخصة جديدة لقيادة الوسائل البحرية، ما يعكس إقبال الزوار على هذه الخدمة الرقمية.

وخلال فعاليات المعرض، وقع سعيد البناي، مدير خدمات الدعم المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مذكرة تفاهم مع أكاديمية «أوكتانتا» البحرية للتدريب في قطاع الرحلات البحرية، بحضور أليكسي ماكاروف، مدير بالأكاديمية.

وتأتي الاتفاقية في إطار الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز الشراكات والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التدريب البحري، حيث تختص أكاديمية «QE2» للضيافة بتقديم برامج تدريبية متقدمة في قطاع الضيافة على متن السفن السياحية، بينما تدير أكاديمية «أوكتانتا ماريتايم» التدريب على الإجراءات الفنية والمتعلقة بالصحة والسلامة.