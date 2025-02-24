دائرة التنمية السياحية بعجمان تحصد 4 من جوائز ستيفي 2025

أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان حصولها على أربع جوائز ضمن نسخة 2025 من جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي إحدى أبرز الفعاليات الدولية التي تحتفي بالتميز المؤسسي والابتكار في مختلف القطاعات، حيث تلقت الدائرة الجوائز في حفلٍ احتضنته إمارة رأس الخيمة.

وقال محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «يعكس الإنجاز التزام الدائرة بترسيخ الابتكار كركيزةٍ أساسية لمنظومة عملها ومُختلف مبادراتها ومشاريعها، سعياً لتعزيز إسهاماتها في رسم ملامح قطاع السياحة في الإمارة. وتدفعنا هذه الجوائز المرموقة إلى المضي قُدُماً في تطوير المشاريع والأنشطة المبتكرة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التجربة السياحية».

وحصدت الدائرة جائزتين ذهبيتين وجائزة فضية وأخرى برونزية عن أربع فئات. وتلقت الدائرة الذهبية الأولى عن فئة «التميّز في الابتكار في صناعة المنتجات والخدمات الاستهلاكية»، وذلك لمبادرة «تصميم التجارب السياحية الأصيلة»، فيما جاءت الثانية عن فئة «الابتكار في إدارة الموارد البشرية والتخطيط والممارسات» لمبادرة «مبادرات الموارد البشرية لخلق بيئة العمل السعيدة».

أما الجائزة الفضية فكانت عن فئة «أكثر تأثير مجتمعي مبتكر»، وذلك لمبادرة «مواهب لا تنضب: أنتو البركة»، في حين جاءت الجائزة البرونزية عن فئة «الابتكار في تطوير العلامة التجارية».