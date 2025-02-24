نمو اقتصاد دبي يخفض «مخصصات البنوك» 74.5 %

قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال عام 2024 بما يعادل 6 مليارات درهم بتراجع 74.5%، فيما ارتفع صافي أرباحها بنحو 8.5% إلى 43.3 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.

وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2024 بنحو 74.5% لتصل إلى 2.07 مليار درهم، مقارنة بمخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال عام 2023، بنحو 8.12 مليارات درهم.

الإمارات دبي الوطني

استحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 7%، حيث حقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024، مستفيداً من توسيع نطاق حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أنشطته في مجال إدارة الثروات.

وبلغت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بعد الضريبة 23 مليار درهم في 2024 (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي)، فيما اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح بقيمة 100 فلس للسهم.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2024 بـ96.9% لتصل إلى 106 ملايين درهم، مقارنة بمخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2023، بنحو 3.45 مليارات درهم.

بنك المشرق

وسجل بنك المشرق صافي ربح بنحو 9 مليارات درهم خلال العام 2024 بزيادة وصلت إلى حوالي 4% مقارنة بعام 2023، وذلك بعد دفع ضرائب بقيمة 869 مليون درهم.

وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة نحو 9.9 مليارات درهم بزيادة 12% في عام 2024.

وخفض البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2024 بـ87.9% لتصل إلى 166.06 مليون درهم، مقارنة بمخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2023، بنحو 1.37 مليار درهم.

دبي الإسلامي

إلى ذلك، بلغت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي نحو 8.16 مليارات درهم خلال عام 2024، مقارنة بـ7 مليارات درهم خلال عام 2023.

وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ70.8% إلى 406.8 ملايين درهم خلال عام 2024، مقارنة بـ1.4 مليار درهم في عام 2023.

دبي التجاري

وسجل «دبي التجاري» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20% لتصل إلى 3.029 مليارات درهم بنهاية عام 2024، قياساً بأرباح قدرها 2.65 مليار درهم تم تحقيقها خلال عام 2023.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ28.1% إلى 762.2 مليون درهم خلال عام 2024، مقارنة بـ1.06 مليار درهم خلال عام 2023.

الإمارات الإسلامي

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليارات درهم خلال 2024، وذلك قبل احتساب الضرائب أي بزيادة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع صافي الربح ليسجل رقماً قياسياً بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2024 بـ27.7% لتصل إلى 631.46 مليون درهم، مقارنة بمخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2023، بنحو 872.99 مليون درهم.

اقتصاد قوي

وأفاد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، بأن السبب الأساسي وراء انخفاض مخصصات بنوك دبي يرجع إلى انخفاض حالات تعثر القروض، نتيجة لتحسن استرداد الأصول العقارية والرهون، بالإضافة إلى النشاط القوي في القطاعات غير النفطية بالمنطقة.

وأكد أن البنية التحتية الاستراتيجية بإمارة دبي والمناطق الاقتصادية الخاصة ساعدت في دفع عجلة النمو، حيث نجحت دبي في بناء بيئة جاذبة للأعمال، واستقطبت استثمارات أجنبية ضخمة، ورسّخت مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.