«أسبوع أبوظبي المالي» يستشرف آفاق منظومة رأس المال

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعود «أسبوع أبوظبي المالي» في نسخته الرابعة كأكبر فعالية مالية في المنطقة، حيث يشهد هذا العام توسعاً غير مسبوق يضاعف نطاق الحدث، ويعزز مكانته منصة عالمية تجمع نخبة قادة القطاع المالي.

وتقام الفعالية المالية الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، باستضافة أبوظبي العالمي (ADGM)، وبالتعاون مع «القابضة» (ADQ) شريكاً رئيسياً.

وتتمحور أجندة نسخة 2025 حول شعار «آفاق منظومة رأس المال»، الذي يركز على الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي.

كما يأتي الشعار انعكاساً للتحولات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطور المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة.

وفي عالم تتزايد فيه الجاذبية الاقتصادية لقوى كبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا، تبرز منطقة الخليج، وخاصة إمارة أبوظبي، كمركز ثقل جديد للأسواق العالمية، ووجهة رئيسية لتدفقات رأس المال الدولية.

وبينما يسلط شعار هذا العام الضوء أيضاً على التحوّل الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى في أبوظبي العالمي (ADGM) وبمؤسسات مالية رائدة.

معايير جديدة

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «تعد نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز.

ومع انتقاله إلى موقع جديد، وتوسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا مركزاً مالياً دولياً رائداً».

وعزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته منصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة.

ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي (ADGM) واستمر الزخم 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار إلى مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM).

ويحظى الحدث بدعم الصناديق السيادية الثلاثة في أبوظبي، وقد شهد في نسخته الأخيرة عام 2024 مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس عمق الثقة به، وحجمه المتنامي والدعم المؤسسي القوي الموحد.

حضور استثنائي

وشهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20000 مشارك من القادة والخبراء والتنفيذيين وصنّاع القرار، بمن فيهم رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون ومديرو العمليات والمديرون العامون وتنفيذيون آخرون من مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار.

وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد على 60 فعالية ومنتدى استراتيجياً أسهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع، حيث اجتمع قادة الفكر وصنّاع القرار لمناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.

قوة مالية

وتجسّد أبوظبي اليوم نموذجاً بارزاً للريادة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، إذ بلغت قيمة الأصول التي تديرها صناديقها السيادية خلال العام الماضي نحو 1.7 تريليون دولار، ما رسّخ مكانتها أغنى مدينة في العالم، ومكّنها من توظيف قوتها المالية في تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز مرونة الاقتصاد.