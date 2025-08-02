209 ملايين درهم أرباح «الواحة كابيتال»

أكدت «الواحة كابيتال» تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 209 ملايين درهم خلال النصف الأول من 2025، ما يمثل عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 10.0%.

ويعكس الأداء القوي قدرة «الواحة كابيتال» على تحقيق نتائج مستدامة عبر مختلف دورات السوق، من خلال منصتها الاستثمارية المتنوعة واستراتيجياتها المتميزة.

ونجحت الشركة في تحقيق قيمة كبيرة من صفقة بيع بعض أصولها العقارية، إلى جانب تسجيل زيادة في الدخل المتكرر من الرسوم لدى شركة «الواحة للاستثمار»، الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لشركة «الواحة كابيتال»، بالإضافة إلى تحقيق عوائد قوية من محفظة «الاستثمارات الخاصة».

وسجّلت «الواحة كابيتال» إجمالي دخل قدره 711 مليون درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ صافي أرباحها 209 ملايين درهم، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 205 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من 2024. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني 128 مليون درهم، مقارنة بنحو 38 مليون درهم في الربع الثاني 2024.