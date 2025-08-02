737 مليون درهم أرباح «تيكوم» النصفية بنمو 22 %

أعلنت مجموعة تيكوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2025، حيث سجلت نمواً قوياً في صافي أرباحها 22% على أساس سنوي، إلى 737 مليون درهم في ظل نمو إيراداتها 21%، على أساس سنوي 1.4 مليار درهم.

ويعكس الأداء المميز لمجموعة تيكوم في النصف الأول من العام مكانتها الرائدة شريكاً مفضلاً لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، وذلك لما تقدمه مجمعاتها المتخصصة والرائدة للأعمال من حلول وخدمات متكاملة ضمن 6 قطاعات حيوية.

إنجازات استثنائية

مالك آل مالك

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «تواصل دولة الإمارات ودبي مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، محققة معدلات قياسية وإنجازات استثنائية في المجالات شتى، وهو ما انعكس في أداء مجموعة تيكوم خلال النصف الأول من العام.

وتمتلك المجموعة كل المقومات والمرونة اللازمة لمواكبة المسار الصاعد في مشهد الأعمال التجارية والصناعية بالدولة، مع استمرار تركيزها على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وبناء على النتائج المالية القوية أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة».

عبد الله بالهول

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «يأتي النمو المالي والتشغيلي في النصف الأول، تأكيداً على نجاح خارطة طريق مجموعة تيكوم، لمواصلة تحقيق النمو المستدام والإنجازات النوعية، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية خلال المرحلة الماضية ونمو قاعدة عملائها.

ويعد الأداء المالي القوي للمجموعة محطة بارزة في مسيرة المجموعة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مجمعاتها للأعمال المتكاملة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات ودبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والأعمال».

وارتفعت إيرادات المجموعة 21% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار درهم في النصف الأول، مدفوعة بالنمو المستمر في معدلات الإيجار ومعدلات الإشغال القوية، ضمن محفظة المجموعة التي تركز في ستة قطاعات اقتصادية حيوية، بالإضافة إلى الإيرادات من الأصول الاستراتيجية، التي تم الاستحواذ عليها العام الماضي.

وحققت المجموعة زيادة 24% على أساس سنوي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي بلغت 1.1 مليار درهم، في ظل الحفاظ على هامش ربح قوي بنسبة 80%، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (زيادة 2% على أساس سنوي).

وسجلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً 17% على أساس سنوي لتبلغ 984 مليون درهم، مدفوعاً بعمليات التحصيل الفعالة وتحسين جودة الإيرادات، بما يعكس الإدارة الحكيمة لمحفظة أعمال المجموعة.

وبلغت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية التابعة للمجموعة 95% في النصف الأول، مسجلة نمواً 3% على أساس سنوي، ومدفوعاً بقدرة مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم على استقطاب العملاء من العالم.

ووصلت نسبة الإشغال في محفظة تأجير الأراضي التابعة للمجموعة إلى 99%، مسجلة نمواً سنوياً 3% نتيجة للطلب القوي من العملاء في القطاع الصناعي، ومدعوماً بالاستراتيجيات الحكومية الرائدة، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.