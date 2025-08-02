تعاون «راكز» و«بيكو» لدعم الشركات الصغيرة

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» شراكة استراتيجية مع شركة «بيكو» المتخصصة في التكنولوجيا المالية بالدولة، بهدف تزويد عملائها بمجموعة من الخدمات المؤتمتة، التي تسهم في تبسيط العمليات اليومية، بما في ذلك إصدار الفواتير، وكشوف الرواتب.

وتسديد فواتير الخدمات، وحجوزات السفر للأعمال. وتتوفر هذه الخدمات عبر بوابة خدمات «راكز» الإلكترونية، ما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة وتحكماً أكبر في إدارة أعمالها.

وقّع مذكرة التفاهم كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو، وإيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في «راكز»، وذلك في مركز كومباس للأعمال.

وقال كاشف خان: «إن تعاون «بيكو» مع «راكز» خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قدرات رقمية متقدمة تضاهي تلك المتاحة للمؤسسات الكبرى، ولا نقتصر على معالجة التحديات التشغيلية فحسب، بل نعمل على إعادة رسم ملامح الممكن أمام هذه الفئة من الشركات.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لراكز، أن «راكز» تضع تمكين العملاء من ممارسة أعمالهم بسلاسة وكفاءة في صميم أولوياتها، ويأتي التعاون مع شركة «بيكو» في هذا الإطار، حيث يعزز من قدرة «راكز» على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول رقمية متطورة، تمكنها من العمل بمرونة أكبر وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.