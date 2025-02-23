دبي تستضيف "PropTech Connect 2026" أكبر مؤتمر ومعرض لتكنولوجيا العقار في العالم

في خطوة تعكس الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاقتصاد الرقمي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استضافة الإمارة لأكبر مؤتمر ومعرض عالمي لتكنولوجيا العقارات "PropTech Connect 2026"، الأول من نوعه والذي يجمع نخبة من قادة القطاع العقاري والمستثمرين وشركات تكنولوجيا العقارات من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليل البيانات التي تعيد تشكيل مستقبل القطاع عالمياً.

وتأتي استضافة دبي لهذا الحدث تأكيدًا على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يقود مسيرة التحول الرقمي للإمارة، ويدعم تطبيق أحدث الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري. ويمثل الحدث نقطة تحول في تسريع تبني تكنولوجيا العقارات.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تنظيم هذا الحدث في دبي يعكس الحرص على توفير منظومة عقاريّة متكاملة وقائمة على الابتكار والتكنولوجيا تماشيًا مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، مشيراً إلى أنّ ذلك يعدّ خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للحلول العقارية الذكية.

وقال سعادته: "من خلال هذا المؤتمر والمعرض العالمي، نهدف إلى استقطاب كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين وصنّاع القرار لاكتشاف أحدث الابتكارات التقنية التي تُسهم في تطوير واستشراف مستقبل القطاع العقاري. ونتطلع إلى أن يكون هذا الحدث منصة فاعلة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية في القطاع."

ومن المتوقع أن يُشكّل "PropTech Connect 2026" تجربة استثنائية للمشاركين في مختلف مجالات تكنولوجيا العقارات، من خلال إمكانية بناء علاقات استراتيجية مع كبار قادة القطاع العقاري العالمي، إلى جانب توفير فرص استثمارية وشراكات نوعية. كما سيتمكن المشاركون من الاستفادة من جلسات حوارية متخصصة، وندوات رقمية، وتقارير بحثية تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للتحولات الرقمية في القطاع.

وتؤكّد استضافة دبي لهذا الحدث دورها الريادي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعلها مدينة المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث تواصل تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز شفافية السوق وكفاءة العمليات ودعم استدامة النموّ في القطاع العقاري.