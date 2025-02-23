إغلاق ميناء نويبع البحري في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر اليوم الأحد إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وتتعرض مصر لموجة باردة منذ يوم الجمعة الماضي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بين ثلاث وأربع درجات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تؤثر هذه الموجة على حركة الملاحة الساحلية.

وقال المركز الإعلامي للهيئة في بيان إن القرار اتخذ "نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا".

وأضاف البيان أنه "تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحري".

وميناء الغردقة البحري مغلق منذ مساء الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.