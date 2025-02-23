"اقتصادية دبي" تكرّم 47 من سفراء برنامج "السفير" لدورهم في استقطاب فعاليات دولية

كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 47 عضواً في برنامج "السفير" تقديراً لجهودهم في جذب 52 فعالية أعمال جديدة، تشمل مؤتمرات واجتماعات دولية، من المتوقع أن تستقطب أكثر من 34,000 مشارك خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم في فندق العنوان سكاي فيو، بحضور ممثلين من قطاعات متعددة، حيث تم تكريمهم في أربع فئات، تأكيداً لدورهم الفاعل في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والابتكار.

ويشرف “فعاليات دبي للأعمال”، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات، على برنامج “السفير”، الذي يسهم في تقديم عطاءات الاستضافة لفعاليات دولية، بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تماشياً مع أهداف خطة دبي الاقتصادية D33.

وضمت الجوائز فئات الفعاليات المحلية، الإقليمية، والدولية، إضافة إلى فئة جديدة لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

ومثّل المكرمون قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والأكاديميا، مما يعكس التأثير الواسع للبرنامج.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن البرنامج يعزز مكانة دبي كعاصمة لفعاليات الأعمال، مشيراً إلى دوره في استقطاب مؤتمرات عالمية تدعم الاقتصاد المعرفي.

يُذكر أن دبي فازت في 2024 بـ 437 عطاء استضافة فعاليات، بزيادة 20% عن 2023، ما يعكس مكانتها المتنامية في قطاع فعاليات الأعمال.