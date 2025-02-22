الإمارات تواصل جهودها لتعزيز مكانتها العالمية بمجال صناعة اليخوت

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لترسيخ مكانتها العالمية بمجال صناعة اليخوت.

وتعتبر "جلف كرافت" شاهدا على هذه الجهود وواحدا من أبرز اللاعبين في مجال صناعة اليخوت في الإمارات والعالم.

ومع أكثر من أربعة عقود من الخبرة لعبت الشركة دورا أساسيا في وضع الإمارات على الخريطة العالمية وجهة رائدة لصناعة اليخوت الفاخرة.

وتعد "جلف كرافت" وهي شركة وطنية في مجال تصنيع اليخوت رمزا للابتكار والجودة في هذا القطاع بالدولة وهو ما يتجلى في مشاركتها البارزة بمعرض دبي الدولي للقوارب /DIBS/ 2025 المقام حاليا في "دبي هاربر".

ونجحت "جلف كرافت" في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة حول العالم ما عزز صادرات الإمارات ووفر فرص عمل محلية ويبرز نجاحها خاصة في طرح تصاميم مبتكرة وتحقيق أعلى مستويات الحرفية في التصنيع ما يسهم في تعزيز سمعة الإمارات مركزا عالميا لصناعة اليخوت إلى جانب مواصلتها استخدام تقنيات جديدة وتحقيق استدامة بيئية في التصميم والبناء.

وصناعة اليخوت الفاخرة في الإمارات وخاصة في دبي لا تقتصر فقط على تصنيع القوارب بل تمتد لتشكل تأثيرا إيجابيا عميقا على الاقتصاد المحلي حيث تعد وجهة للمستثمرين في القطاع البحري من جميع أنحاء العالم ما يعزز ازدهار القطاع السياحي والاقتصادي من خلال توفير فرص عمل في هذا المجال وتحفيز السياحة من خلال الفعاليات العالمية مثل معرض دبي الدولي للقوارب وهو ما يجعل دبي أيضا مركزًا عالميًا للسياحة البحرية.

وتعتبر مبادرات مثل تطوير "دبي هاربر" والتوسع في بنية المراسي البحرية من العوامل الرئيسية التي تعزز مكانة دبي موقعا مفضلا للزوار من أصحاب الثروات العالية.

وتساهم صناعة اليخوت في جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة الطلب على العقارات والخدمات البحرية في الإمارة في آن واحد.

وقال معالي محمد حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة "الخليج لصناعة القوارب" "جلف كرافت" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن "جلف كرافت" تسعى لزيادة التوسع العالمي الطموح عبر دعم تواجدها في أسواق الأمريكتين وأستراليا وأفريقيا وفي إطار هذه الاستراتيجية تعمل الشركة على توسيع شبكات التوزيع ورفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية من خلال المشاركة في المعارض الدولية الكبرى.

وأضاف أن "جلف كرافت" تعزز خدمات ما بعد البيع والصيانة على مستوى عالمي مما يسهل لمالكي اليخوت الحصول على دعم متواصل بغض النظر عن موقعهم الجغرافي مع تطوير تقنيات مبتكرة لخفض استهلاك الوقود وتحسين كفاءة اليخوت من خلال استخدام أنظمة دفع هجينة وتصاميم هيكلية متطورة.

وأشار إلى أن "جلف كرافت " تستخدم المواد الصديقة للبيئة مع الاعتماد على تقنيات حديثة في الإنتاج مثل تقنية التفريغ بالفراغ والتي تساهم في تقليل البصمة الكربونية ورفع مستوى الاستدامة في تصنيع اليخوت إضافة إلى ذلك تتبنى "جلف كرافت" حلولا شمسية في استهلاك الطاقة مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية ورؤية الإمارات نحو مستقبل أخضر.

وأكد أن الإمارات تركز جهودها لكي تصبح واحدة من أفضل الوجهات البحرية في العالم مع تزايد الاهتمام بالسياحة البحرية وفي ضوء تطورات البنية التحتية للمراسي البحرية مثل "دبي هاربر" والطلب المتزايد على اليخوت توفر "جلف كرافت" مجموعة متنوعة من اليخوت التي تلبي احتياجات السوقين المحلية والعالمية.

ولفت معاليه إلى أن رؤية "جلف كرافت" ترتكز على تقديم خيارات مرنة ومتنوعة من اليخوت التي تناسب مختلف شرائح السوق بدءًا من القوارب العائلية إلى اليخوت الفاخرة إلى جانب التزامها بتطوير حلول مبتكرة تواكب تطورات القطاع السياحي البحري في الإمارات ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة للسياحة البحرية.