«غرف دبي» تعرّف بآليات تنظيم التعاملمع منتجات الاستخدام الواحد

نظمت غرف دبي ورشة عمل حول آليات تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد في دبي، بهدف تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على الالتزام بأحكام القرار.وتأتي الخطوة في إطار التزام غرف دبي بتمكين الشركات من مواكبة المستجدات القانونية، وتعزيز تبني ممارسات الأعمال المستدامة.

وشهدت ورشة العمل، التي تم تنظيمها بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبلدية دبي، عروضاً تقديمية لتوضيح متطلبات الامتثال للقرار، بالإضافة إلى جلسات حوارية للرد على استفسارات المشاركين حول المنتجات المشمولة بالقرار، وتلك المستثناة منه.

وشارك في الورشة 115 مشاركاً.ويهدف القرار لحماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مُستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المعاد تدويرها، وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص والسوق المحلي على توفير منتجات متعددة الاستخدامات، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري.