«رمضان الشارقة» ينطلق اليوم بتخفيضات وعروض ترويجية واسعة

تنطلق، اليوم، فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2025، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسخته الـ 35، ويستمر حتى 31 مارس، في واحد من أبرز المهرجانات التراثية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى المنطقة، الذي يشهد مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة والأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ويحوّل المهرجان الإمارة إلى وجهة رمضانية استثنائية، حيث يقدم مجموعة من الفعاليات التي تُضفي أجواءً من البهجة والتناغم مع روحانية شهر رمضان المبارك، وتُناسب جميع الأذواق، من الأنشطة التراثية والترفيهية التي تُتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة رمضانية غنية، من أبرزها سوق رمضان الليلي الذي يقدم نافذة على التراث الغني والثقافة الفريدة لدولة الإمارات، ويتضمن عرضاً لمجموعة من الأزياء والحرف اليدوية والمأكولات والسلع المنزلية وغيرها.

ويزخر المهرجان بباقة من الفعاليات والأنشطة التسويقية الجاذبة، التي تعزز من مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية وسياحية وثقافية مميزة، وتقدم تجربة فريدة لسكان وزوار الإمارة الباسمة خلال رمضان.

حيث يحمل المهرجان طابعاً جديداً عبر برنامج حافل بالمفاجآت السارة للمتسوقين الذين سيحظون بفرص الفوز بالعديد من الجوائز القيمة التي ستمنحها مراكز التسوق ومتاجر التجزئة، بموازاة إطلاقها لأفضل العروض الترويجية والخصومات المميزة.