«جافزا» و«هالديرم» تطلقان أحد أكبر مرافق معالجة الزعفران في دول «التعاون»

أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» اتفاقية شراكة استراتيجية مع العلامة التجارية الهندية العالمية الرائدة في الأغذية «حلويات هالديرم» لإنشاء أحد أكبر مرافق معالجة الزعفران في دول مجلس التعاون.

وأعلن عن الشراكة الجديدة على هامش مشاركة جافزا في معرض جلفود، وسيتم تشغيل المنشأة، المقرر افتتاحها في مارس 2025، من قبل شركة «كيسار إكسبرت آند باكرز»، المتخصصة في معالجة الزعفران عالي الجودة بخبرة تمتد لـ 22 عاماً في الهند.

وستحصل المنشأة على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (BRCGS) الأوروبية المعترف بها عالمياً، لضمان أعلى معايير الجودة والنقاء للزعفران المنتج.

وتهدف المنشأة في مرحلتها الأولى إلى معالجة 30 طن متري من الزعفران، مع خطط طموحة لزيادة الإنتاج إلى 100 طن متري، خلال السنوات الخمس المقبلة، بالاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الهند، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة والربط العالمي، الذي يوفرها كل من جافزا وميناء جبل علي.

وناقش الطرفان فرص التعاون المستقبلي لتوسيع وجود «حلويات هالديرم» في دبي، وزيادة الاستثمار في مرافق تجهيز وتوزيع الأغذية.وتعكس الاتفاقية دور دبي كمركز تجاري عالمي رائد، وتعزز نمو قطاع الأغذية والمشروبات في جافزا، الذي يضم حالياً أكثر من 770 شركة متخصصة في هذا المجال.