أحمد بن حمدان يزور منصة دبي البحري في «دبي للقوارب»



أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بجهود ونجاحات إدارة فيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التي وصلت إلى العالمية، من خلال تقديمها أفضل وأجود الزوارق السريعة المطابقة للمواصفات المعايير الخاصة بالسلامة، وذلك خلال زيارته لمنصة النادي في معرض دبي العالمي للقوارب في دورته رقم 31.

واطلع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان خلال زيارته على مشاركة النادي، التي تضم أحدث إنتاج لإدارة فيكتوري زورق صيد (في تي 51) وزورق نزهة سريع (في تي أكس 34)، حيث استمع إلى شرح من أحمد علي السميطي، مدير إدارة الفرق حول المشاركة، ومميزات الزورقين، كما تعرف على أهم الفعاليات والأجندة في روزنامة النادي.