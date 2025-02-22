«دبي للقوارب» يطلق باقة من الفعاليات العائلية

نجح معرض دبي العالمي للقوارب 2025، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية واليخوت الفاخرة في العالم، في تعزيز مكانته وجهة غنية تتجاوز عالم اليخوت والأنشطة البحرية، ليتحول المعرض إلى فعالية سنوية تتيح للزوار الاطلاع بشكل معمّق على القطاع البحري، واستكشاف مجموعة من الفرص الاستثنائية.

وتتميز الدورة الـ31 من المعرض، التي تقام في دبي هاربر، بتقديم عدد من فعاليات الإطلاق العالمية والإقليمية بشكل يومي، إلى جانب برنامج واسع من الأنشطة التي تتيح للعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة بإلهام من عالم البحار.

ويستمر المعرض حتى الغد، ويضم مجموعة من الفعاليات المميزة، بما فيها Dive Pool الذي يحتضن عارضة بزي حورية البحر، وSupercar Avenue الذي يقدم تشكيلة فاخرة من السيارات الرياضية ذات الإصدار المحدود، إلى جانب شاحنات الطعام التي توفر أشهى النكهات من جميع أنحاء العالم، ومنطقة مخصصة للأطفال بتصميم مستوحى من الأجواء البحرية، ما يضمن للجميع قضاء أمتع الأوقات.

وتقدم Superyacht Avenue فرصة لاستكشاف أحدث الإصدارات من اليخوت الفاخرة من جميع أنحاء العالم. ويشهد المعرض عودة فعالية Dive Pool.

حيث يجري تقديم عروض حية لأحدث معدات الغوص، مع منح الأطفال فرصة لقاء شخصية «حورية البحر». كما يستعرض محترفو وعشاق الغوص أحدث تقنيات الغوص في حوض السباحة لتمكين الزوار من معاينة المنتجات بشكل عملي.