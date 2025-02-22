«صندوق خليفة» يدعم الابتكار في المشاريع البحرية

يشهد معرض دبي العالمي للقوارب 2025 مشاركة متميزة لعدد من رواد الأعمال في قطاع الصناعات البحرية، الذين استفادوا من دعم صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق أعمالهم.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أكدت حمدة المطروشي، إحدى رائدات الأعمال المشاركات في المعرض، أن دعم الصندوق مكّنها من تطوير منتجات مبتكرة في مجال الملابس البحرية.

حيث ركزت على تصميم ملابس مقاومة للماء وصديقة للبيئة، ومزودة بتقنيات مضادة للبكتيريا، إضافة إلى التوسع في التجارة الإلكترونية واستهداف أسواق عالمية جديدة.

وأشارت إلى أهمية الابتكار في التصميم، حيث تقدم منتجات قابلة للطي بحجم صغير للسفر، وأخرى مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.

دور محوري

وأوضح علي عبدالله الكعبي، أحد رواد الأعمال في قطاع الألعاب البحرية، أن الصندوق أدى دوراً محورياً في دعم أعماله، ما ساعده في افتتاح أربعة أفرع في الفجيرة، وأسهم في تقليل التكاليف وتسريع إنجاز المشروع، مبدياً تطلعه إلى التوسع في باقي إمارات الدولة لنشر الرياضات البحرية.

وأشار علي الظاهري، الذي يعمل في مجال تصميم الملابس البحرية، إلى أن دعم الصندوق مكّنه من المشاركة في العديد من الفعاليات والمهرجانات، ما أتاح له فرصة دخول أسواق جديدة، إضافة إلى حصوله على دعم لوجستي ومالي ساعد في تعزيز انتشار علامته التجارية.

وأكد محمد خليفة بن ثالث، المتخصص في الأعمال الفنية البحرية، أن الصندوق أسهم في تعزيز حضور أعماله في العديد من المعارض، من أبرزها معرض دبي العالمي للقوارب، حيث شهدت أعماله الفنية إقبالاً واسعاً.