فعاليات متنوعة لغرفة عجمان في شهر الابتكار

نظمت غرفة عجمان «برنامج الابتكار» و«مختبر الابتكار»، ضمن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025»، بمشاركة موظفي الغرفة وأعضاء مجالس الشباب في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري وهيئة النقل ومجموعة من أعضاء الغرفة من الشركات والمصانع.

وأشادت مريم النعيمي، رئيسة فريق شهر الابتكار في غرفة عجمان، بشمولية برنامج الابتكار وتنوع فعالياته العملية والنظرية، مشيرة إلى أن البرنامج طرح مجموعة من التحديات في بيئات العمل، وناقش أسبابها ووضع الحلول المناسبة عن طريق المشاركين في البرنامج.

وأكدت أن مشاركة مجالس الشباب في البرنامج تسهم في بناء جسور من التعاون وتنمية العلاقات، وتعزز من تبادل الخبرات، مما يسهم في خلق بيئة ديناميكية تشجع على الابتكار والإبداع.

وتضمنت فعالية «مختبر الابتكار» مشاركة منشآت القطاع الخاص بعدد من ورش العمل والجلسات، التي سلطت الضوء على أهمية التفكير الإبداعي والعمل الجماعي ودور الابتكارات، واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص، كما تم استعراض التحديات، التي تواجه الشركات وطرح حلول مبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة.