«سكاي واردز طيران الإمارات» يمنح أعضاءه مكافآت رائعة

كشف برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، عن مزيد من الطرق لكسب الأميال خلال رمضان من خلال تطبيق سكاي واردز إيفريداي ومول أميال سكاي واردز، حيث يمكن لأعضائه الذين يزيد عددهم على 2.3 مليون في دولة الإمارات، الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام، مع كسب الأميال والحصول على فرصة الفوز لما يصل مجموعه إلى 3 ملايين ميل سكاي واردز، حتى 31 مارس المقبل.

ويواصل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات تقديم مكافآت وفوائد لأعضائه، مع أكثر من 34 مليون عضو في العالم. وقد توّج برنامج الولاء مؤخراً بجائزة «أفضل برنامج مكافآت لناقلة جوية في العالم» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2024، تقديراً لمحفظته الواسعة من الشراكات مع العلامات التجارية والعروض المبتكرة. ويقدم سكاي واردز طيران الإمارات 4 فئات من العضوية:

الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تمنح كل فئة امتيازات حصرية. ويمكن للأعضاء كسب أميال سكاي واردز مع طيران الإمارات أو فلاي دبي أو شركائنا من شركات الطيران، إضافة إلى عدد متزايد من شركائنا في الفنادق وتأجير السيارات والتجزئة وأسلوب الحياة والمزيد في أنحاء العالم.

ويمكن استبدال أميال سكاي واردز طيران الإمارات بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر الطيران مع طيران الإمارات وشركاء الطيران الآخرين، وترقيات الرحلات وبطاقات الهدايا، والإقامات الفندقية والضيافة في الأحداث الرياضية والثقافية.