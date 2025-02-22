«إي تي جي» تؤسس منشأة بـ150 مليون درهم في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع «إي تي جي بيو جرين بوليمر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المواد المستدامة، لإنشاء مصنع متطور لإنتاج اللدائن البلاستيكية القابلة للتحلل في منطقة كيزاد أ(كيزاد المعمورة).

وسيُنتج المصنع الجديد بدائل مستدامة لمواد التغليف مصنّعة من لدائن بلاستيكية قابلة للتحلل بنحو 100 %، ما يسهم في دعم تحول القطاع الصناعي نحو حلول صديقة للبيئة وخالية من البلاستيك التقليدي.

وبموجب الاتفاقية، ستستثمر «إي تي جي» ما قيمته 150 مليون درهم في تطوير المنشأة على مساحة 22 ألف متر مربع، ما يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير التقنيات المستدامة في صناعة اللدائن البلاستيكية، وبما يسهم في تسريع التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.

سيُنتج المصنع راتنجات البوليمر القابلة للتحلل، ما يتيح لقطاع التعبئة والتغليف تبني بدائل خضراء ومستدامة، إلى جانب تعزيز مكانة كيزاد مركزاً رائداً للتصنيع المستدام في المنطقة.

وستستفيد المنشأة الجديدة من البنية التحتية عالمية المستوى في كيزاد، ومن الموقع الاستراتيجي الذي يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجذاب، والسياسات التنظيمية المرنة. هذه المزايا ستساعد شركة «إي تي جي» في تعزيز انتشارها بالأسواق في المنطقة.

خطوة مهمة

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية - مجموعة كيزاد: «نرحب بانضمام «إي تي جي» إلى مجتمع كيزاد المتنامي من الشركات الملتزمة بالاستدامة. يمثل انضمام «إي تي جي»، الرائدة في حلول التعبئة القابلة للتحلل، إلى منظومة القطاع الصناعي في كيزاد خطوة مهمة في طريق تحقيق أهدافنا نحو تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، كما سيسهم في الحد من التأثير البيئي وتعزيز الاقتصاد الدائري».

وأضاف: «نواصل العمل على تحقيق رؤية أبوظبي لمستقبل أكثر استدامة، وتعزيز مكانتها مركزاً رئيساً للصناعات المستدامة من خلال دعم الصناعات الخضراء في كيزاد».

وقال كيشور كومار ريدي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «إي تي جي»: نحن في «إي تي جي» نؤمن بأن الاستدامة هي المستقبل، ومنشأتنا الجديدة في كيزاد تمثل خطوة مهمة نحو التخلص نهائياً من البلاستيك في صناعة مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف شوكت علي، الشريك المؤسس للشركة: «نتطلع إلى التعاون مع مجموعة كيزاد، التي تتشارك معنا الرؤية نفسها نحو بناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة».

وقال طارق إقبال، الشريك المؤسس لشركة «إي تي جي»: «سنعمل معاً على تعزيز الابتكار، ودعم أهداف الاستدامة في الإمارات، ووضع معايير جديدة للتصنيع الصديق للبيئة في المنطقة».