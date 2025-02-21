"الصناعة الأمنية" بدبي تطلق نظام "طواش" لتنظيم عمليات نقل الذهب

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" اليوم الإطلاق الرسمي لنظام "طواش" بعد ظهوره الأول خلال معرض “إنترسيك 2025” ودخوله حيز التنفيذ ليعيد صياغة معايير الأمان في نقل الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة تضمن التتبع الفوري والحماية القصوى والإمتثال الكامل للإجراءات التنظيمية.

وجاء الإعلان خلال لقاء جمع كبرى شركات الذهب والمجوهرات في مركز أمان للتدريب الأمني بدبي حيث تم الكشف عن كيفية تحويل "طواش" لقطاع النقل إلى منظومة ذكية خاضعة للرقابة الكاملة ومحمية بأحدث التقنيات الأمنية ليكون الخيار الأول لكل من يبحث عن الأمان الكامل في عمليات النقل.

ويعد "طواش" نظامًا رقميًا متطورًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع عمليات النقل داخل سوق الذهب مما يوفر أقصى درجات الأمان والخصوص ويتيح النظام لشركات الذهب والمجوهرات نقل بضائعها من الذهب والمجوهرات عبر موظفيها المعتمدين والمرخصين دون الحاجة إلى طرف ثالث بشرط استخدام حقائب أمنية معتمدة من "سيرا" لضمان سلامة المشغولات خلال عمليات النقل داخل السوق.

وأكد المهندس جاسم طاهر مدير إدارة المشاريع النوعية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أن نظام "طواش" يمثل نقلة نوعية في قطاع نقل الذهب مشيرا إلى أن الإعلان الأولي عن النظام خلال معرض إنترسيك 2025 كان محطة مهمة لاستعراض ميزاته التقنية المتقدمة أمام خبراء الأمن والمتخصصين.

وأضاف أن اليوم دخل مرحلة التنفيذ الفعلي بإطلاق "طواش" رسميا خلال لقائنا مع ممثلي شركات الذهب والمجوهرات حيث تم استعراض خطوات التسجيل آلية التتبع ومتطلبات الامتثال لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة منوها إلى أن هذا النظام لا يقتصر على تعزيز الحماية فحسب بل يسهم أيضا في رفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل القطاع مما يجعله ركيزة أساسية لمستقبل أكثر أمانًا وشفافية.

وأوضحت "الصناعة الأمنية" أن جميع عمليات النقل ستعتمد على حقائب أمنية متطورة والتي تم اختبارها واعتمادها وفقا لأعلى المعايير الأمنية حيث تشمل جهاز إنذار ذكي ينشط عند أي محاولة لفتح الحقيبة بشكل غير مصرح به وصفارات إنذار عالية الصوت لتنبيه السلطات عند حدوث أي خرق أمني وكذلك أنظمة قفل إلكترونية تمنع أي محاولة فتح غير قانونية وأيضا حماية ضد محاولات الفتح القسري باستخدام أدوات القطع أو الكسر.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أن الحقائب التقليدية لن تعتمد حيث يجب أن تخضع جميع الحقائب لأعلى المعايير الأمنية ويتم اختبارها في مختبر المؤسسة قبل منحها الاعتماد النهائي للاستخدام داخل "طواش" كما أن الشركات لها حرية اختيار الحقيبة وحجمها بما يتناسب مع طبيعة عملياتها شرط أن تستوفي جميع المواصفات المطلوبة وتخضع لاعتمادات المؤسسة قبل العمل بها.

ويتضمن "طواش" عدة ميزات مبتكرة تدعم الأمان والكفاءة التشغيلية منها نظام "دعوات الضيوف" /Guest Invites/ الذي يتيح متابعة الأفراد القادمين من الخارج لنقل الذهب إلى السوق عبر تطبيق ذكي مما يعزز الرقابة على العمليات ولوحة تحكم رقمية تمكن مديري المحلات من متابعة عمليات النقل في الوقت الفعلي واتخاذ إجراءات فورية عند الحاجة وإمكانية الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو التوقف المفاجئ أثناء النقل مما يسمح بالتدخل السريع لحماية الشحنات.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية " سيرا" أن شرطة دبي تمتلك صلاحية التدقيق الفوري على أي عملية نقل مع فرض إجراءات تحقق متعددة المستويات لضمان الإمتثال الكامل كما تم الإعلان عن إجراءات عقابية تشمل الغرامات الفورية للشركات المخالفة وخاصة تلك التي تحاول نقل مشغولات ذهبية بقيمة تفوق الحد المسموح به دون اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة.

كما أكدت "الصناعة الأمنية" أن نظام "طواش" يمثل نقلة نوعية في تنظيم عمليات نقل الذهب داخل دبي حيث يهدف إلى تقليل المخاطر تعزيز الشفافية وضمان بيئة تجارية آمنة لشركات الذهب والمجوهرات.

ودعت جميع الشركات إلى الالتزام بمعايير النظام والاستفادة من الحلول الأمنية الذكية التي يوفرها مؤكدة على أهمية الامتثال للمعايير بهدف ضمان بيئة آمنة ومستقرة داخل سوق دبي للذهب.